רן קוז׳וק: הבאנו בגרות, יש רצון הדדי להמשיך

הפועל באר שבע המשיכה בעונה הטובה שלה, כשניצחה הערב (שבת) 0:2 את מכבי נתניה באצטדיון טוטו טרנר. האדומים מבירת הנגב הגדילו זמנית את הפער בפסגה לשמונה נקודות, כשמנגד מכבי נתניה עם ניצחון אחד בארבעת משחקיה האחרונים.

בסיום, מאמן הפועל באר שבע, רן קוז׳וק, אמר: ״רציתי להחליף את בלוריאן לפני האדום. ב-11 נגד עשרה נתניה הלכה אחורה ולא רצתה לספוג עוד. היינו צריכים להיות חכמים יותר, אור בחור צעיר ועוד ילמד מהטעות הזאת״.

על השבוע שעבר על הקבוצה: ״קודם כל אני חושב שהבאנו הרבה בגרות השבוע. אחרי משחק אינטנסיבי נגד מכבי תל אביב, שבו דווקא לא הבאנו טקטיקה, היום הבקענו בדקה הראשונה בזכות לחץ נכון. היו לנו דקות לא משהו, והצלחנו לקחת את המשחק. אנחנו מתבגרים ממשחק למשחק וצריכים עוד להמשיך״.

מוחמד כנעאן חזר למגרשים (מרטין גוטדאמק)

המאמן המשיך: ״אני רוצה לתת קרדיט על המחליפים, כל מי שנכנס העלה את הרמה. יש לי חלום, כמו לכל מאמן, לא לאבד נקודות אף פעם. מה לעשות שזה לא הגיוני וקבוצות מאבדות נקודות. טבריה חוץ זה משחק לא קל. נצטרך לבוא מרוכזים ולהביא את האיכויות שלנו לידי ביטוי״.

על כך שהוא ללא חוזה לעונה הבאה אמר: ״אני חושב שהשידוך שלי עם באר שבע עושה טוב לי ולמועדון ובעזרת השם הוא גם ימשיך. יש רצון הדדי לסגור את החוזה״.

על איגור זלאטנוביץ׳ אמר: ״אני לא זוקף את זה לזכותי כי זה חלק מתפקיד המאמן לעמוד מאחורי השחקנים שלו, גם במשחקים שהוא לא כבש הוא נתן לנו הרבה. לא רק בהגנה ובלחץ, אלא גם באיכויות שלו ובתבניות שלו. הוא עשה קפיצה גם בכיבוש השערים. חלוץ צריך ביטחון והוא צריך להמשיך ככה״.

איגור זלאטנוביץ' מראה אהבה לקהל באדום (מרטין גוטדאמק)

מצטיין המשחק, איגור זלאטנוביץ׳, אמר בסיום: ״אני שמח שאני משתפר ממשחק למשחק. לכבוש נגד האקסית זה כמו לכבוש בכל משחק אחר. אני תמיד רוצה להבקיע ותמיד רוצה להיות הכי טוב. אני תמיד מחפש איך לספק את המספרים ולעזור לקבוצה לנצח. אנחנו נתמקד עכשיו במשחק הבא ונעשה הכל כדי להמשיך ביכולת הזאת״.

בצד המפסיד, מאמן מכבי נתניה, יוסי אבוקסיס, דיבר: ״היינו צריכים לכבוש את המצבים שהגענו אליהם. הגענו ללא מעט מצבים והיינו חייבים להבקיע. המשחק התחיל מטעות גדולה שאסור לעשות בטרנר נגד באר שבע. אנחנו נחזק את עומר ונצא מזה ביחד. לא צריך לשקוע בזה״.

יוסי אבוקסיס (מרטין גוטדאמק)

״במשחקים הקודמים כבשנו המון, היום לא היינו מספיק איכותיים. עמית כהן ועוז בילו הגיעו למצבים טובים ולא הבקיעו. היינו פחות תכליתיים בהתקפה. לא עזבנו את המשחק למרות הגול המוקדם, שיחקנו כדורגל איכותי בהרבה דקות. בסוף אם לא כובשים יוצאים בלי כלום״.

על המשחק הבא נגד מכבי תל אביב אמר: ״אנחנו רוצים לבוא לתקן את המשחק הקודם נגד מכבי תל אביב. זה משחק קשה. יש לנו בעיה בהגנה לקראת המשחק הזה, גם קוליקוב נפצע, גם שדה וג׳אבר יהיו מורחקים. נעשה את המיטב ונתכונן בהתאם״.

קפטן היהלומים, כארם ג׳אבר, דיבר בסיום: ״אנחנו צריכים להתחיל לנצל מצבים. אנחנו מגיעים להמון בכל משחק ולא כובשים מספיק ביחס לזה. נצטרך לשפר את זה״.

אלון תורג'מן נוגח לשער (מרטין גוטדאמק)

על הטעות של ניראון אמר: ״הלכתי לעומר אחרי הגול, ניחמתי אותו ואמרתי לו שזה חלק מהכדורגל. הוא שוער טוב ואנחנו מחזקים אותו. נצא מזה ביחד אין לנו מה לעשות מעבר לזה״.

קפטן נתניה שח מסר לאוהדים: ״אנחנו רצינו לשמח את האוהדים שהגיעו בכמות יפה, לצערי לא עשינו את זה. אנחנו חייבים להחזיר להם ואנחנו נעשה את זה במשחק הבא״.