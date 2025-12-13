יום שבת, 13.12.2025 שעה 23:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

המשטרה עצרה שני אוהדי נתניה עם כלי תקיפה

במהלך בידוק של שוטרים על אוטובוס של אוהדי היהלומים לפני המפגש נגד הפועל באר שבע, שני אוהדים נתפסו עם כלי תקיפה ונעצרו, כשהציוד הוחרם גם כן

|
כלי התקיפה שהמשטרה מצאה (דוברות המשטרה)
דוברות המשטרה הודיעה היום על כלי תקיפה שנתפסו במהלך חיפוש באוטובוס של אוהדי מכבי נתניה, כששני אוהדים עוכבו, זאת כמובן רגע לפני המפגש של חניכיו של יוסי אבוקסיס נגד המוליכה הפועל באר שבע.

בהודעה נרשם: “כחלק מההיערכות המבצעית של תחנת באר שבע במחוז הדרומי, בפיקודו של מפקד התחנה נצ״מ כפיר סולומון, פועלים עשרות שוטרים גלויים וסמויים בסביבת האצטדיון, במטרה למנוע ולסכל אירועי אלימות וניסיונות להחדרת כלי תקיפה לתחומי האצטדיון”.

עוד נכתב: “במהלך החיפוש באוטובוס האוהדים של הקבוצה האורחת נתפסו כלי תקיפה וכיסוי פנים, הציוד הוחרם ו-2 אוהדים כאמור עוכבו לבדיקה. אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, ולשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי לפני המשחק, במהלכו ולאחר סיומו - שמרו על אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם”.

