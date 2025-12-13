עבדאאלה ג'אבר חוזר, חלאילי פוגש את חיפה

כאשר במאזנה 4 נקודות בלבד מ-33 אפשריות, בני ריינה תעמוד מחר (ראשון, 20:15) מול אתגר גדול כאשר תארח את מכבי חיפה המתאוששת של השבועות האחרונים. בריינה מחפשים להינצל מירידה למרות המצב בטבלה ולשם כך הם רוצים לנסות ולהפתיע בבית את חיפה, שתגיע עם קהל גדול במיוחד של מעל ל-2,700 אוהדים, שיניבו הכנסה נאה לסעיד בסול.

המאמן, אדהם האדיה, שיכול היה לראות את עצמו מאוכזב מאד מההפסד האחרון ומחוסר המחץ מול בני סכנין, צפוי לעלות במערך דומה של שלושה בלמים, כאשר השינוי הבולט הוא חזרתו של עבדאאלה ג'אבר, שישחק על כל צד שמאל במקומו של נבו שדו, שפתח בשני המשחקים האחרונים. בצד ימין אמור להמשיך ולשחק איאד חלאילי, לו יהיה זה מפגש מסקרן מול האקסית בשורותיה שיחק עד להשאלתו בקיץ.

ההתלבטות היחידה של האדיה היא בין סער פדידה לעמנואל בנדה, כאשר בחלק הקדמי אמורים לשחק ג’וזה קוריה וקוואבינה אווסו. איהאב גנאים ועילאי אלמקייס ימשיכו בקישור.

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

אדהם האדיה אמר לקראת ההתמודדות: "אנחנו מאוכזבים מאוד מהמשחק מול בני סכנין, אבל זה מאחור. מצפה לנו משחק סופר קשה מול מכבי חיפה. למדנו אותם כל השבוע. נבוא לתת קרב ואני מקווה שנצליח לעשות את הניצחון. למרות המצב הקשה, אני מאמין בדרך. דרך עבודה קשה אנחנו יכולים לחזור לעניינים".

ההרכב המשוער: ליגוא גליקליך, איאד חלאילי, מילדאן סטיבאנוביץ', ג’וניור פיוס, אלכסה פייץ’, עבדאאלה ג'אבר, איהאב גנאים, עמנואל בנדה (סער פדידה), עילאי אלמקייס, ג’וזה קוריה וקוואבינה אווסו.