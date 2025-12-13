ברונו רמירז יחזור להגנת הפועל חיפה מול טבריה

המחזור ה-14 שפותח את הסיבוב השני יימשך ב-18:00 כשהפועל חיפה תארח את עירוני טבריה באצטדיון סמי עופר. גל אראל יודע שהוא חייב ניצחון, בעוד אלירן חודדה מקווה להמשיך ברצף החיובי. בינתיים פורסמו ההרכבים.

הרכב הפועל חיפה: בנג’מין מצ’יני, תמיר ארבל, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סאנה גומז, נאור סבג, אופק ביטון, יונתן פרבר, רג’יס אנדו, רועי זיקרי וג’בון איסט.

הרכב טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, ניב גוטליב, ירין סוויסה ואיתמר שבירו.

הפועל חיפה מקום אחד מעל הקו האדום לאחר סיבוב ראשון שהחל טוב ונגמר פחות טוב בלשון המעטה. גל אראל והשחקנים שלו עם רצף של שלושה הפסדים, וגם המאמן יודע שאיבוד נקודות נוסף בבית נגד טבריה וייתכן שהוא יסיים את דרכו במועדון, לאחר 14 מחזורים.

גל אראל (עמרי שטיין)

מהצד השני, אלירן חודדה מצליח לשים את כל סאגת החוזים בצד ובסך הכל סיפק סיבוב לא רע בכלל, כשקבוצתו אספה 14 נקודות ורחוקה, לא בהרבה, מהקו האדום. במחזור הקודם טבריה סחטה 1:1 מאשדוד ובכך רשמה משחק שני ברצף ללא הפסד, וסגרה סיבוב בסך הכל עם חיוך.

במחזור הראשון של העונה שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון גרין ושם זה נגמר עם 0:1 של עירוני טבריה, הודות לשער אחד במחצית השנייה. פיטר מייקל עשה את ההבדל בדקה ה-54, ובכך נתן שלוש נקודות לאלירן חודדה והנחיל לגל אראל את ההפסד הראשון שלו כמאמן.