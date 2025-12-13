יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1920-1916אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1518-1415אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

אלונסו: ארבלואה עשוי להיות מאמן ריאל בעתיד

הבאסקי לפני אלאבס מחר ב-22:00 (חי ב-ONE): "היום יש יותר מאמנים מפוטרים מבעבר. לא מופתע מכלום. מה שבסכנה זו התוצאה". אמבפה ו-ואלוורדה כשירים

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד תגיע למשחק החוץ בוויטוריה מול אלאבס,  שייערך מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) עם חדשות מעורבות מבחינת הסגל: קיליאן אמבפה, פדריקו ואלוורדה, אנטוניו רודיגר ודין האוסן עמדו לרשות צ'אבי אלונסו באימון המסכם לאחר שהתגברו על פציעות, בעוד אדוארדו קמאבינגה לא כשיר ולא ייסע למשחק.

במקביל, מצבו של קו ההגנה בעייתי מאוד, ובאגפים המצב חמור אף יותר מכיוון שכל ששת המגנים בסגל, כולל אלברו קאררס ופראן גארסיה המורחקים, אינם זמינים, מה שעשוי להוביל לשילוב שחקן קבוצת המילואים, ויקטור וולדפניאס, בהרכב. צ'אבי אלונסו דיבר במסיבת עיתונאים על המשחק והתייחס לשמועות על עתידו ולמצב הסגל.

“תמיד היה לי קשר מתמיד עם הנשיא ואנשים אחרים במועדון, כולנו ביחד בתוך זה", אמר המאמן כשנשאל על מעמדו, “מבחינתי הדבר הכי חשוב הוא המועדון והקבוצה. יש לנו משחק חשוב מאוד בגלל המצב, אנחנו רוצים לשנות את רצף התוצאות. מה שנמצא על הכף הוא המשחק". על אלברו ארבלואה אמר אלונסו: “הוא עשוי להיות מאמן ריאל בעתיד".

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

אלונסו המשיך: “אני בכדורגל הרבה שנים ושום דבר לא מפתיע אותי. אלה דברים נורמליים, דברים שקורים ושימשיכו לקרות בעתיד. צריך להתמודד אים עם אחריות לתפקיד ולמה שאנחנו מייצגים. צריך לעבוד כדי לשנות את הסיטואציה, זה לא משהו שמפתיע אותי יותר מדי".

אלונסו דיבר גם על מצבו של אמבפה: “הוא כשיר, אנחנו מקבלים אותו בחזרה ונחליט ביום המשחק (אם יפתח), כמובן שאלה חדשות טובות". המאמן הוסיף: “יש לנו שלושה שחקנים מורחקים, זה חלק מהמשחק. אין לנו הרבה שחקנים אז מילאנו את הסגל בשחקנים מקסטיליה, שתמיד מספקים את הסחורה. המשחק מול סיטי? עשינו הרבה דברים טובים, ניתחנו מה קרה, זה כבר נגמר".

אלונסו המשיך ודיבר על המצב: “אנחנו ביחד בחדר ההלבשה כל יום, עברנו רגעים טובים ולא כל כך טובים. אנחנו מאמינים שנוכל להשתפר אם נעבור את הרגעים הקשים האלה. אולי בעתיד נביט לאחור ונסתכל על הרגעים האלה שבהם סבלנו, אבל שהמצב אחר".

פלורנטינו פרס וצפלורנטינו פרס וצ'אבי אלונסו בימים אחרים (ריאל מדריד)

על מעמד המאמן כיום אמר אלונסו: “בכדורגל הספרדי אולי יש זיכרון קצר, אבל יש כבר שני מאמנים שפוטרו והיו עוד יותר בעבר. אולי אני טועה, אבל הרושם שלי הוא שיש יותר פיטורים בשלב הזה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */