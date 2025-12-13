יום שבת, 13.12.2025 שעה 15:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

דאפה, טוריאל ולויזו ב-11 בהפועל ת"א נגד ק"ש

אלקוקין ישלים את החלק הקדמי של אליניב נגד שי ברדה ב-17:00 באצטדיון מרים: קרייב ופלקאו ישחקו באמצע, נסאר במקום ליידנר שפצוע. בנימין לא בסגל

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. היום (שבת,17:00) הסיבוב השני והמחזור ה-14 יימשך עם מפגש מסקרן מאוד באצטדיון מרים שבנתניה, שם עירוני קריית שמונה תארח את הפועל תל אביב.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, יזן נסאר, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, סתיו טוריאל, רועי אלקוקין, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי, אנתוני לימבומבה ואדריאן אוגריסה.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

הצפוניים סגרו סיבוב די מאכזב, בטח בהתחשב בכדורגל שאותו הם הציגו כמעט מידי שבוע, כדורגל שבסופו של דבר הביא להם רק 12 נקודות והקו האדום לא רחוק בכלל. שי ברדה יודע שלצד הכדורגל צריך גם נקודות, ואין כמו הצהרת כוונות נגד אחת הקבוצות הטובות בליגה.

האדומים נעלו את הסיבוב הראשון בעונת העלייה שלהם בחזרה לבמה המרכזית עם 21 נקודות וכמה רגעים נהדרים, מה שנתן להם את המקום החמישי, פלוס מינוס מה שציפו לו. במחזור האחרון אליניב ברדה והחבורה שלו חגגו עם 0:4 גדול על הפועל פ”ת, ועדיין סאגת הקהל והמשטרה מרחפת.

במחזור הראשון שתי הקבוצות נפגשו בבלומפילד, שם הפועל תל אביב חגגה עם 1:2 מאוחר כשמי שכבש את שער הניצחון הוא, איך לא, סתיו טוריאל, בדקה ה-73. לפני כן מוחמד אבו רומי נתן יתרון לקריית שמונה ודניאל דאפה, בשערו היחיד בסיבוב, השווה עם פנדל מוצלח.

