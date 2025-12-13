יום שבת, 13.12.2025 שעה 15:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

אנסה ומוצ'ה ב-11 באשדוד, אוטומאו בהפועל י-ם

פורסמו ההרכבים למשחק בין זיו אריה וחיים סילבס ב-15:00: הדרומיים יפתחו עם באטום, הרוש וטמם, הקבוצה מהבירה עם דון, אלמגור וחוזז. כל השאר בפנים

|
חיים סילבס וזיו אריה (אורן בן חקון)
חיים סילבס וזיו אריה (אורן בן חקון)

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. היום (שבת, 15:00) הסיבוב השני יתחיל לו רשמית, עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון הי”א שם אשדוד תארח את הפועל ירושלים.

הרכב אשדוד: קרול נימצ'יצקי, מאור ישילרמק, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מוחמד עאמר, שלו הרוש, לני נאנגיס, נועם מוצ'ה, איליי טמם, יוג'ין אנסה וז'אן באטום.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, דויד דומג'וני, אופק נדיר, אקווה אשטה, ינאי דיסטלפלד, סדריק דון, ג’ון אוטומאו, מתן חוזז ואוהד אלמגור.

חיים סילבס וזיו אריה מתחבקים (חגי מיכאלי)חיים סילבס וזיו אריה מתחבקים (חגי מיכאלי)

המארחת סיפקה סיבוב ראשון מרשים במיוחד, אם כי סיימה אותו עם ארבע תוצאות תיקו רצופות והיא תקווה לרשום ניצחון שיקפיץ אותה, גם אם לפחות זמנית רק, בחזרה אל מקום שמוביל לפלייאוף העליון. במחזור הקודם הדרומיים נפרדו ב-1:1 עם עירוני טבריה.

גם הקבוצה מהבירה סיימה ב-1:1 במחזור האחרון, אך מבחינתה זה היה בדרבי חוץ בטדי מלא בצהובים-שחורים נגד בית”ר ירושלים. עם זאת, היא עדיין מתחת לקו האדום וזיו אריה יודע שהוא זקוק לנקודות כדי לקבל קצת אוויר לנשימה, ולברוח אל עבר חוף המבטחים.

במחזור הראשון של העונה הזו שתי הקבוצות הללו נפרדו באצטדיון טדי, שם זה נגמר עם 1:2 די מאוחר לאשדוד על הפועל ירושלים. אנדרו אידוקו כבש ראשון דווקא לאדומים, אך יוג’ין אנסה, שרשם סיבוב ראשון מדהים, ואיליי טמם בדקה ה-74, הפכו ודאגו לשלוש נקודות עבור חיים סילבס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */