אנסה ומוצ'ה ב-11 באשדוד, אוטומאו בהפועל י-ם

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. היום (שבת, 15:00) הסיבוב השני יתחיל לו רשמית, עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון הי”א שם אשדוד תארח את הפועל ירושלים.

הרכב אשדוד: קרול נימצ'יצקי, מאור ישילרמק, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מוחמד עאמר, שלו הרוש, לני נאנגיס, נועם מוצ'ה, איליי טמם, יוג'ין אנסה וז'אן באטום.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, דויד דומג'וני, אופק נדיר, אקווה אשטה, ינאי דיסטלפלד, סדריק דון, ג’ון אוטומאו, מתן חוזז ואוהד אלמגור.

חיים סילבס וזיו אריה מתחבקים (חגי מיכאלי)

המארחת סיפקה סיבוב ראשון מרשים במיוחד, אם כי סיימה אותו עם ארבע תוצאות תיקו רצופות והיא תקווה לרשום ניצחון שיקפיץ אותה, גם אם לפחות זמנית רק, בחזרה אל מקום שמוביל לפלייאוף העליון. במחזור הקודם הדרומיים נפרדו ב-1:1 עם עירוני טבריה.

גם הקבוצה מהבירה סיימה ב-1:1 במחזור האחרון, אך מבחינתה זה היה בדרבי חוץ בטדי מלא בצהובים-שחורים נגד בית”ר ירושלים. עם זאת, היא עדיין מתחת לקו האדום וזיו אריה יודע שהוא זקוק לנקודות כדי לקבל קצת אוויר לנשימה, ולברוח אל עבר חוף המבטחים.

במחזור הראשון של העונה הזו שתי הקבוצות הללו נפרדו באצטדיון טדי, שם זה נגמר עם 1:2 די מאוחר לאשדוד על הפועל ירושלים. אנדרו אידוקו כבש ראשון דווקא לאדומים, אך יוג’ין אנסה, שרשם סיבוב ראשון מדהים, ואיליי טמם בדקה ה-74, הפכו ודאגו לשלוש נקודות עבור חיים סילבס.