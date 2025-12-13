יום שבת, 13.12.2025 שעה 13:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

בית"ר בראש דירוג כמות האוהדים במחזור ה-13

68,986 הגיעו לאצטדיונים והירושלמים הביאו 25,386 לדרבי. כמה הגיעו למשחקי מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל ת"א, ומי משכה את כמות הקהל הקטנה ביותר?

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים בדרבי (אורן בן חקון)

68,986 אוהדים פקדו את האצטדיונים במשחקי המחזור ה-13 בליגת העל, כך עולה מנתוני הקהל שפרסמה המנהלת היום (שבת). הקבוצה שמשכה הכי הרבה קהל היא בית"ר ירושלים עם 25,386 אוהדים בדרבי מול הפועל ירושלים, שאוהדיה הסתפקו ב-2,100 כרטיסים. כל זאת הביא את הכמות הכללית בדרבי ל-27,486 באצטדיון טדי.

על הכמות השנייה בטיבה חתומה הפועל ב"ש במשחק הביתי מול מכבי ת"א עם 15,961 אוהדים. יש לציין שאוהדי מכבי ת"א לא היו בטוטו טרנר כחלק מעונש של בית הדין.

13,032 אוהדים הגיעו למשחק של הפועל ת"א מול הפועל פ"ת באצטדיון בלומפילד – מרביתם כמובן של האדומים. מדובר בסך הכל ב-11,278 אוהדי הפועל ת"א לעומת 1,754 בלבד של המלאבסים.

אוהדי הפועל תל אביב בסיום המשחק (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב בסיום המשחק (שחר גרוס)

ומה עם מכבי חיפה? 6,356 אוהדים ירוקים עשו את הדרך לאצטדיון מרים בנתניה, שם הקבוצה של ברק בכר שיחקה מול עירוני קריית שמונה. 502 אוהדים של הקבוצה המקומית הגיעו למשחק.

אוהדי מכבי חיפה בנתניה (רדאד גאוהדי מכבי חיפה בנתניה (רדאד ג'בארה)

היריבה העירונית, הפועל חיפה, זכתה לתמיכה של 1,612 אוהדים באצטדיון סמי עופר מול מכבי נתניה, בעוד 745 אוהדים של האורחים הגיעו לחיפה. 1,857 אוהדי מ.ס אשדוד תמכו בקבוצתם באצטדיון הי"א מול עירוני טבריה, שרק 52 מאוהדיה הדרימו. בדרבי המגזר, 1,031 אוהדי מכבי בני ריינה הגיעו לאצטדיון גרין, לעומת 352 בלבד של בני סכנין.

