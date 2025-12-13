גלוך בראיון נרחב בהולנד: יודע טוב מה זה דרבי

אוסקר גלוך העניק ראיון לתקשורת ההולנדית לקראת מפגש הליגה הקרוב של אייאקס נגד פיינורד. הישראלי שכבש צמד בליגת האלופות בניצחון 2:4 על קרבאח התחיל מלהודות לאוהדים של אייאקס: "הם אחת הסיבות שבגללן הגעתי לכאן. שמעתי עוד לפני כן שהם מדהימים, וזה בהחלט הוכיח את עצמו. הם היו נפלאים עבורי".

“הרכש הגדול של הקיץ האחרון, שהגיע מרד בול זלצבורג, לא תמיד התקבל בחום באצטדיונים אחרים בשל הרקע שלו. אבל בקרב הקהל הביתי שלו, הפופולריות שלו רק הלכה וגדלה ממשחק למשחק. גם כשגלוך לא פתח בהרכב של אייאקס, נאלץ לשחק בעמדה שונה או הוחלף מוקדם על ידי המאמן שכבר פוטר, ג'ון הייטינחה, שמצא אותו פגיע במעברים, אוהדי אייאקס היו שורקים ומעודדים אותו”, נכתב בהולנד.

את האהבה הוא מרגיש גם מחוץ לאצטדיון. "אני שם לב לזה כשאני בעיר. כשאני הולך למסעדה, אוהדים לא פעם ניגשים אליי. זה מאוד נחמד לחוות את זה. אני מרגיש ממש טוב. זה גם בגלל החיבור עם האוהדים שלנו. אני מקווה שזה יישאר ככה".

אוסקר גלוך (אייאקס)

למרות זאת, אלה לא היו החודשים הקלים ביותר בקריירה שלו. גלוך הוחתם באייאקס זמן קצר לפני פתיחת העונה, אחרי משא ומתן ממושך, תמורת סכום של קצת פחות מ-15 מיליון אירו. לאחר מכן הוא שיחק כקיצוני שמאלי, קשר אחורי, חלוץ מדומה וקיצוני ימני. בין לבין, לעיתים נאלץ להסתפק בתפקיד של שחקן ספסל.

"פספסתי את ההכנה עם הקבוצה", משחזר גלוך. "זה הקשה על ההתחלה. ובכל זאת ניסיתי לנצל כל הזדמנות כדי להרוויח ולשמור על המקום שלי. אני מקווה להמשיך ככה. כלומר, לכבוש שערים, לבשל ולעזור לקבוצה להשיג נקודות. ראיתם את אוסקר הכי טוב נגד קרבאח, אני מקווה שזה רק ילך וישתפר".

גלוך רואה הרבה מקום לשיפור, במיוחד בצד ההגנתי. "תמיד אמרתי שאני עדיין צריך להשתפר, במיוחד הגנתית. זה הדבר הכי חשוב עבורי. אני חושב שדברים הולכים עכשיו בכיוון הנכון. אני רק רוצה להמשיך ככה, כי אני צריך להשתפר עוד יותר".

אוסקר גלוך (IMAGO)

עם הכדור, הקשר הישראלי נמצא במיטבו. גלוך, שכבש 11 שערים ב-22 משחקים במדי אייאקס, בולט בדריבל, בזריזות ובטכניקה. "אבל גם את אלה אני צריך להמשיך לפתח. המסירות שלי, הראייה, הבישולים, השערים. אני רוצה להשתפר כל הזמן בהכל, תמיד".

בקרבאח, גלוך לקח את אייאקס על הגב עם שני שערים. הקבוצה הייתה בדרך להפסד שישי ברציפות בליגת האלופות, עד שהפליימייקר העניק לה את הנקודות הראשונות עם צמד. ובכל זאת, גלוך בכלל היה אמור לפתוח על הספסל, משום שהמאמן הזמני פרד גרים רצה לשמור עליו לקלאסיקר. כשראיין בונידה הגיע באיחור, הוא פתח בכל זאת, כקיצוני ימני. "אני שמח שבסופו של דבר שיחקתי. המפעל הזה נשאר מיוחד".

למעשה, זו הייתה אחת הסיבות שבגללן בחר באייאקס. "ליגת האלופות מאוד חשובה לי. ואני חושב שלכל הקבוצה, כי זו התחרות הטובה ביותר באירופה". השהות במפעל עלולה להיות קצרה. לא רק שלאייאקס יש סיכויים נמוכים להגיע לפלייאוף, אלא שגם פער של 14 נקודות מהמוליכה פ.ס.וו ושמונה נקודות מהיריבה הבאה פיינורד הופך ניצחון לכמעט הכרחי כדי לשמור על סיכוי כלשהו לכרטיס ישיר לליגת האלופות, כפי שגלוך מבין. "אם ננצח, נעשה צעד משמעותי קדימה ונתקרב לפ.ס.וו ולפיינורד. זה יהיה הניצחון הכי חשוב של העונה".

אוסקר גלוך (IMAGO)

גלוך כבר מוכן. זה יהיה הקלאסיקר הראשון שלו. "אני יודע מה זה דרבי. שיחקתי אחד בישראל", הוא אומר, בהתייחסו למפגשים מול מכבי והפועל תל אביב. "ושמעתי שזה משחק ענק. אני כבר לא יכול לחכות. אני שומע מחברים לקבוצה שזה משחק מאוד מתוח, בגלל היריבות. אנחנו נותנים את הכול בכל משחק, וזה מה שנעשה גם עכשיו. זה חשוב, כי אנחנו חייבים לנצח משחקים עכשיו כדי לטפס בטבלה".

הישראלי יודע איך זה לבלוט מול פיינורד. בעונה שעברה גלוך היה מצוין כששיחק במדי רד בול זלצבורג בליגת האלופות (1:3). גם העונה הוא היה בולט במיוחד במשחקים מול יריבות בכירות. גלוך מנע הפסד מפ.ס.וו והעניק לאייאקס את הנקודות הראשונות בליגת האלופות.

"זו הייתה תחושה נהדרת", אמר גלוך. "כולם היו שמחים. זה נהדר לראות את כל הקבוצה שמחה אחרי שלושה ניצחונות ברצף. מה השתנה תחת המאמן החדש? לא הרבה. כמה דברים קטנים. לעיתים זה מרגיש כמו התחלה חדשה. וכשאתה מנצח שלוש פעמים, זה משפר את האווירה והביטחון. אנחנו רוצים להמשיך עם זה עכשיו. כך נוכל להשיג הצלחה. גם נגד פיינורד".

עם גלוך שוב בתפקיד מוביל?

"הדבר הכי חשוב הוא שנשיג שלוש נקודות. ואם אני גם אוכל לתרום עם שער או בישול, זה יהיה פנטסטי".