ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"להגביר לחץ: בארסה לא תרחם על אוססונה"

פליק מתכנן להעלות הרכב התקפי ב-19:30 (חי בערוץ ONE) עם לאמין ימאל, ראפיניה, רשפורד ופראן טורס במטרה להגדיל את ההפרש ל-7. דה יונג שוב יסופסל?

מרקוס רשפורד, לאמין ימאל ופראן טורס (IMAGO)
מרקוס רשפורד, לאמין ימאל ופראן טורס (IMAGO)

מאז ההפסד של ברצלונה לריאל מדריד בקלאסיקו, התמונה במאבק האליפות בספרד השתנתה לחלוטין: מפיגור חמש נקודות אחרי היריבה המושבעת, הקטלונים חזרו לפסגה עם יתרון של ארבע נקודות. ובצל הלחץ העצום בסנטיאגו ברנבאו, אלופת ספרד תוכל להגביר את הלחץ על ריאל אם תנצח את אוססונה הערב (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) ותגדיל את ההפרש לשבע נקודות לפחות עד המשחק של הבלאנקוס מול אלאבס מחר.

“בארסה לא מרחמת על אוססונה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, “הקבוצה של האנזי פליק מחפשת ניצחון שביעי רצוף בליגה כדי להגביר את הלחץ על ריאל לפני המשחק בוויטוריה. לאלופה יש שלוש נקודות יותר מאשר בעונה שעברה".

אחרי הקאמבקים מול אלאבס (1:3), אתלטיקו מדריד (1:3), בטיס (2:4) ואיינטרכט פרנקפורט (1:2), בארסה פוגשת את הקבוצה הגרועה בליגה במשחקי חוץ עם שתי נקודות בלבד מתוך 24 – ופליק מקווה הפעם לא להזדקק לעוד רמונטאדה.

האנזי פליק וראפיניה (האתר הרשמי של ברצלונה)האנזי פליק וראפיניה (האתר הרשמי של ברצלונה)

בארסה כבשה העונה 61 שערים רשמיים ויש לה ממוצע של 2.77 למשחק - קרוב מאוד ל-2.9 בעונת הבכורה של פליק. פראן טורס הרוויח את מקומו בהרכב על חשבון רוברט לבנדובסקי, לאמין ימאל ומרקוס רשפורד תורמים באופן קבוע, ראפיניה רק הולך ומשתפר, ואפילו רוני ברדג’י הספיק לבלוט מול בטיס.

ממשיכה בשלה: ברצלונה עם 1:3 על בנפיקה

בקטלוניה מעריכים שטורס יפתח כחלוץ ברביעייה התקפית במיוחד: לאמין ימאל ומרקוס רשפורד באגפים, וראפיניה בעמדת ה-10. אריק גארסיה שהאריך את חוזהו ומסומן כקפטן העתידי של בארסה, צפוי להמשיך בקישור האחורי על חשבון פרנקי דה יונג עם פדרי לצידו, וג’רארד מרטין כבלם.

