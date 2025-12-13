"להגביר לחץ: בארסה לא תרחם על אוססונה"

מאז ההפסד של ברצלונה לריאל מדריד בקלאסיקו, התמונה במאבק האליפות בספרד השתנתה לחלוטין: מפיגור חמש נקודות אחרי היריבה המושבעת, הקטלונים חזרו לפסגה עם יתרון של ארבע נקודות. ובצל הלחץ העצום בסנטיאגו ברנבאו, אלופת ספרד תוכל להגביר את הלחץ על ריאל אם תנצח את אוססונה הערב (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) ותגדיל את ההפרש לשבע נקודות לפחות עד המשחק של הבלאנקוס מול אלאבס מחר.

“בארסה לא מרחמת על אוססונה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, “הקבוצה של האנזי פליק מחפשת ניצחון שביעי רצוף בליגה כדי להגביר את הלחץ על ריאל לפני המשחק בוויטוריה. לאלופה יש שלוש נקודות יותר מאשר בעונה שעברה".

אחרי הקאמבקים מול אלאבס (1:3), אתלטיקו מדריד (1:3), בטיס (2:4) ואיינטרכט פרנקפורט (1:2), בארסה פוגשת את הקבוצה הגרועה בליגה במשחקי חוץ עם שתי נקודות בלבד מתוך 24 – ופליק מקווה הפעם לא להזדקק לעוד רמונטאדה.

האנזי פליק וראפיניה (האתר הרשמי של ברצלונה)

בארסה כבשה העונה 61 שערים רשמיים ויש לה ממוצע של 2.77 למשחק - קרוב מאוד ל-2.9 בעונת הבכורה של פליק. פראן טורס הרוויח את מקומו בהרכב על חשבון רוברט לבנדובסקי, לאמין ימאל ומרקוס רשפורד תורמים באופן קבוע, ראפיניה רק הולך ומשתפר, ואפילו רוני ברדג’י הספיק לבלוט מול בטיס.

ממשיכה בשלה: ברצלונה עם 1:3 על בנפיקה

בקטלוניה מעריכים שטורס יפתח כחלוץ ברביעייה התקפית במיוחד: לאמין ימאל ומרקוס רשפורד באגפים, וראפיניה בעמדת ה-10. אריק גארסיה שהאריך את חוזהו ומסומן כקפטן העתידי של בארסה, צפוי להמשיך בקישור האחורי על חשבון פרנקי דה יונג עם פדרי לצידו, וג’רארד מרטין כבלם.