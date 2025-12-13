כאוס בהודו: הקהל התפרע, מסי עזב את האצטדיון

אירוע הגעתו של ליאו מסי לאצטדיון סולט לייק בקולקטה הפך תוך דקות מאירוע חגיגי למהומה חריגה, בעקבות מה שהוגדר על ידי אוהדים רבים ככישלון ארגוני חמור. מסי עזב את כר הדשא כבר לאחר כ-22 דקות בלבד, כשבמהלך שהותו הקצרה נזרקו בקבוקי מים לעבר המגרש, אוהדים זועמים ניסו לפרוץ שערים וחלקם אף גרמו נזק לשלטים ולמחסומים באצטדיון.

לפי עדויות מהשטח, מסי היה מוקף לאורך כל הזמן באנשי אבטחה, נציגי המארגנים, פוליטיקאים ועיתונאים, מה שמנע מהקהל הרחב לראות אותו בצורה ישירה. אוהדים נאלצו לצפות בו דרך מסכי הענק בלבד, מה שהגביר את תחושת התסכול. אחד האוהדים סיפר בזעם כי מסי הופיע למספר דקות בלבד, לא בעט לשער ולא השתתף בשום פעילות על הדשא, למרות ציפיות שנבנו סביב האירוע והבטחות להופעות של דמויות נוספות. לדבריו, כסף רב, זמן ורגש הושקעו לשווא.

מסי באצטדיון בהודו (צילום מסך)

הכעס ביציעים הלך והסלים במהירות. אוהדים החלו לקרוע שלטי פרסום, לשבור מחסומים ולזרוק חפצים לעבר המגרש, במחאה על כך שלא קיבלו אפילו הצצה אמיתית בכוכב הארגנטינאי. גורמים מקומיים דיווחו כי השלב הראשון של סבב הביקור של מסי בהודו נקטע בקולקטה בשל ניהול לקוי של האירוע מצד הרשויות המקומיות ומארגני הסיור. כבר עם הגעתו לאצטדיון, מסי הופרד מהקהל והוקף באנשי צוות ותקשורת, מה שהפך את החוויה עבור האוהדים לאכזבה גדולה והצית את אחת הסצנות הסוערות ביותר שנראו סביב ביקורו של כוכב כדורגל בהודו.

בלגן ביציעים בהודו (צילום מסך)

אחד האוהדים סיפר בזעם: "אירוע פשוט נוראי. הוא הגיע לעשר דקות בלבד. כל המנהיגים והשרים הקיפו אותו, ולא יכולנו לראות כלום. הוא לא בעט אפילו פעם אחת, לא פנדל ולא שום דבר. אמרו שיביאו גם את שאה רוק חאן, אבל לא הביאו אף אחד. כל כך הרבה כסף, רגשות וזמן ירדו לטמיון. לא ראינו שום דבר".

הטירוף בהודו סביב מסי

האוהדים זורקים חפצים בהודו (צילום מסך)

“GOAT India Tour” יכלול הרבה יותר אירועים, הופעות ומפגשים חגיגיים מאשר כדורגל בפועל. בהודו נערכו לבואו של מסי בקנה מידה עצום. הסיור יימשך עד 15 בדצמבר ויכלול ביקורים בארבע ערים: קולקטה, אחמדאבאד, בומביי וניו דלהי. בין היתר מתוכננים משחקי ראווה, כיתות אמן ומפגשים עם דמויות בולטות מעולם הספורט והתרבות, כשדמותו של מסי עומדת במרכז לוח אירועים עמוס במיוחד, כולל חנוכת פסל ענק בדמותו.

מסי הגיע לקולקטה יחד עם לואיס סוארס ועם רודריגו דה פול, כחלק מהפמליה הרשמית של סיורו. אלפי אוהדים קיבלו את פניו כבר בשדה התעופה, ורבים נוספים התאספו סביב המלון שבו הוא שוהה. במהלך הביקור בקולקטה צפוי מסי להשתתף בפעילויות ממומנות, לקבל הוקרה מראש ממשלת מערב בנגל, ממטה באנרג’י, ולהופיע באירועים רשמיים בנוכחות אישים כמו סוראף גנגולי ושאה רוק חאן.

הפסל של מסי בהודו (IMAGO)

הגעתו של מסי להודו מעוררת רגשות מיוחדים, במיוחד בקולקטה, עיר עם היסטוריה עמוקה של אהבת כדורגל, שהעריצה בעבר אגדות כמו מראדונה, פלה ורונאלדיניו. גם בלי משחק רשמי על הדשא, הנוכחות של מסי נחשבת לאירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. העובדה שנפתחו עשרות אלפי מושבים באצטדיון רק כדי לאפשר לאוהדים להיות חלק מהחוויה ממחישה עד כמה, בהודו, מסי הוא הרבה מעבר לכדורגלן.