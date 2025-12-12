איטודיס: המחצית השנייה אומרת הרבה עלינו

זה לא היה הכי יפה, לא הכי חלק וכן היה דרמטי, ובסופו של דבר הפועל תל אביב השלימה קאמבק גדול כדי לנצח 74:79 את בולוניה בחוץ, רגע לפני שהאדומים יארחו לראשונה אי פעם ביורוליג כאן בישראל ביום שלישי נגד הכוכב האדום בלגרד, במשחק שישוחק בארנה. המוליכה הגיעה ל-11 ניצחונות, ותהיה עוד שבוע במקום הראשון, על אף שזה היה קורה גם בהפסד.

דימיטריס איטודיס סיכם בסיום את הניצחון של חניכיו: “אמרתי במחצית שצריך לשנות את הגישה בהגנה, אנחנו חייבים לתת פייט, ואני חושב שהניצחון מראה שעשינו את זה, אז ברכות לשחקנים שלנו, כי החצי הזה אומר הרבה, שמרנו טוב ולקחנו ריבאונד”.

עוד אמר: “במשחק כדורסל צריך גם לקלוע וגם להגן, אבל המאמץ ההגנתי חייב להיות שם, נתנו להם 24 נק’ ו-7 ריבאונד בהתקפה בהתחלה, זה לא מתקבל למשחק כזה. דיברנו על זה ואני אוהב שהשחקנים החליפו צ’יפ, זה לא קל, הם הבינו שצריך לבוא בגישה אחרת ולכן מגיעות להם ברכות”.

אלייז’ה בראיינט הוסיף: “בחצי הראשון נתנו יותר מידי ריבאונד בהתקפה, שינינו גישה בחצי השני. יש להם קלעים טובים, היינו צריכים להינעל ואני שמח שניצחנו. מה איטודיס אמר לנו במחצית? תשנו את הגישה, יצאנו בגישה לא טובה, מורגן קלע 3 שלשות ברצף, היינו צריכים להיות אגרסיביים יותר וזה קרה. במשחק יש מומנטום, והוא היה שלנו בסיום ומצאנו מה שיעבוד, ובכך הצלחנו לנצח”.