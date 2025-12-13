יום שבת, 13.12.2025 שעה 13:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1624-2016ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1530-1516ג'ירונה17
1422-1515מיורקה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"משחק מיוחד לגורן": בברצלונה נערכים לחיפה

בתקשורת הקטלונית התייחסו ליריבה של אלופת אירופה לנוער: "גורן שיתף פעולה עם נועם שטייפמן, גרימברג מלך השערים, דניאל דרזי בולט". וגם: המערכים

|
דרזי, גרימברג ושטייפמן (שחר גרוס ויונתן גינזבורג)
דרזי, גרימברג ושטייפמן (שחר גרוס ויונתן גינזבורג)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה תפגוש בשלב הפלייאוף (32 האחרונות) של ליגת האלופות את האלופה המכהנת ברצלונה, שסיימה את שלב הליגה עם ניצחון 3:4 על פרנקפורט. הקבוצה של פול פלאנס סיימה את החלק הראשון של המפעל עם 13 נקודות.

הקבוצה הצעירה של ברצלונה נאלצה להמתין לתוצאות כל מחזור המשחקים כדי לדעת את מיקומה הסופי, ובסופו של דבר סיימה במקום השמיני. כך או כך, ברצלונה נכנסה להגרלה שנערכה אמש בידיעה שאת שלב 32 האחרונות תצטרך לשחק בחוץ, מול אחת הקבוצות ממסלול אלופות הליגות הלאומיות.

ב’ספורט’ הקטלוני ערכו היכרות קטנה עם הקבוצה של איתי מרדכי: “הקבוצה הישראלית הדיחה את אוסטריה וינה ואת נאנט. בשני שלבי ההדחה יחד כבשה מכבי חיפה שמונה שערים וספגה ארבעה. שני המשחקים שבהם שימשה הקבוצה הישראלית כמארחת נערכו באצטדיון גירמוטי בעיר גיור שבהונגריה. האצטדיון מכיל 4,500 מקומות ישיבה”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

“המשחק יהיה מיוחד מאוד עבור אוריין גורן. קשר קבוצת נערים א' של ברצלונה, שנולד בסביון, מחזיק באזרחות כפולה, צ'כית וישראלית. אוריין הוא שחקן נבחרת ישראל עד גיל 19 ואחת מההבטחות הגדולות של לה מאסיה. גורן שיחק בישראל לפני שחתם בקבוצת ילדים ב' של ברצלונה, לאחר שהגיע ממכבי פתח תקווה”, הסבירו ב’ספורט’.

בתקשורת הקטלונית ניתחו: “גורן שיתף פעולה בנבחרת ישראל עד גיל 19 עם הבלם של מכבי חיפה, נועם שטייפמן, שחקן הרכב קבוע בקבוצה הישראלית. הקבוצה שמאמן איתי מרדכי משחקת לרוב במערך 4-2-3-1, ולעיתים גם במערך 5-3-2, ובשני שלבי ההדחה עד כה רשמה הקבוצה הישראלית שלושה ניצחונות ותיקו אחד בלבד”.

ברצלונה ומכבי חיפה (מערכת ONE)ברצלונה ומכבי חיפה (מערכת ONE)

“אדם גרימברג, עם שני שערים, הוא מלך השערים של הקבוצה, שבה בולט גם דניאל דרזי, שכבש שער אחד ובישל פעמיים”, הזהירו בקטלוניה. “ברצלונה תשחק את שלב ההדחה הזה במשחק אחד ב-3 או ב-4 בפברואר. כדי להמשיך ולחלום על הגנה על תואר אלופת אירופה לנוער, תצטרך ברצלונה לעבור את מכבי חיפה ולהעפיל לשמינית הגמר של המפעל”.

