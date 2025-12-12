יום ראשון, 14.12.2025 שעה 12:43
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
47%1312-128815דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
33%1294-120315אנדולו אפס15
33%1342-128715באסקוניה16
33%1261-117215באיירן מינכן17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

בשחזור גמר היורוליג: פנרבחצ'ה גברה על מונאקו

ערב ענק במפעל: האלופה חייכה פעם נוספת מול סגניתה עם 86:92 בצרפת, ברצלונה ניצחה את אולימפיאקוס ופרטיזן ניצחה דרבי אדיר. דובאי ניצחה בדרמה


טאלן הורטון-טאקר בפעולה (IMAGO)
טאלן הורטון-טאקר בפעולה (IMAGO)

היורוליג ממשיכה לצבור תאוצה והיום (שישי) יינעל לו המחזור ה-15 בליגה הטובה באירופה. מי שהחלה את יום המשחקים היא דובאי, שרשמה 88:89 על באיירן עם הבאזר, ואז פנרבחצ’ה גברה על מונאקו בשחזור גמר היורוליג. לאחר מכן, ברצלונה רשמה ניצחון גדול על אולימפיאקוס ופרטיזן חגגה בתום דרבי מדהים נגד הכוכב.

מונאקו – פנרבחצ’ה 92:86

שחזור גמר היורוליג מהעונה שעברה נגמר באותה תצורה, כאשר אלופת אירופה חגגה על סגניתה, הפעם בצרפת. הטורקים סיפקו קאמבק מרשים ברבע האחרון והגיעו לתשעה ניצחונות לצד חמישה הפסדים, כאשר לצרפתים יש גם כן תשעה ניצחונות, אך שישה הפסדים כשיש להם משחק אחד יותר. טאלן הורטון-טאקר כוכב עם 24 נקודות, 20 של מייק ג’יימס לא הספיקו אצל המפסידה. האקסים של מכבי ת”א, ווייד בולדווין ובונזי קולסון, קלעו 12 ו-10 נקודות בהתאמה.

ברצלונה – אולימפיאקוס 85:98

שתי האימפריות נפגשו וסיפקו משחק שהיה צמוד במחצית הראשונה, אך רבע שלישי של 17:30 נתן לקטלונים את הבריחה ולבסוף גם את הניצחון, העשירי שלה העונה והשלישי ברציפות בליגה הטובה באירופה. מנגד, היוונים המשיכו במגמה ההפכפכה שלהם העונה ורשמו הפסד שישי ושני ברציפות, אחרי שנכנעו לכוכב האדום במחזור האחרון. וויל קלייברן הבריק עם 28 נקודות אצל המארחת, כשקווין פאנתר הוסיף 24 נקודות משלו.

פרטיזן בלגרד – הכוכב האדום בלגרד 76:79

רגע לפני המפגש מול הפועל תל אביב, הכוכב האדום נכנעה בתום דרבי מטורף. האורחת כבר הובילה בדו ספרתי בשלבים מאוחרים של המשחק, אבל רבע אחרון מטורף עם 16:30 של פרטיזן נתן לה ניצחון אדיר בדרבי. הכוכב רשמה הפסד שישי רגע לפני הביקור בישראל נגד הפועל ת”א, פרטיזן עם מאזן הפוך בדיוק של שישה ניצחונות ותשעה הפסדים. 25 נקודות לדואן וושינגטון אצל המנצחת.

דובאי – באיירן מינכן 88:89

במשחק שהיה צמוד מההתחלה ועד הסוף, הסיומת הייתה בהתאם עם סל ניצחון מדהים עם הבאזר של המארחת, מהידיים של מקינלי רייט. דובאי השיגה ניצחון שביעי לצד שמונה הפסדים בזכות 22 נקודות של רייט, כולל השתיים שסידרו חגיגה כמובן, כאשר 21 של אנדראס אובסט לא הספיקו עבור הגרמנים, שרשמו הפסד 10 ורק וילרבאן מפרידה בינם לבין המקום האחרון בטבלה.

