יום שבת, 13.12.2025 שעה 11:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

מה היחסים ב-Winner למשחק בין ב"ש לנתניה?

הדרומיים עדיפים לפי המומחים עם פי 1.45 לניצחון שלהם, כשניצחון של היהלומים עם פי 5.20 ותיקו פי 4.40. וגם: היחסים בברצלונה, הפועל ת"א ומכבי סל

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם ברחבי הגלובוס, בין אם בכדורגל או בכדורסל. במוקד, הפועל ב”ש נגד מכבי נתניה במשחק ענק (19:30), ק”ש תארח את הפועל ת”א (17:00), ברצלונה תארח את אוססונה (19:30, חי בערוץ ONE) ובכדורסל גליל עליון תארח את מכבי ת”א (19:10).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

אחד המשחקים הגדולים שיש לעונה הזו להציע יקרה בטרנר. הפועל ב”ש פייבוריטית עם יחס של פי 1.45 לניצחון שלה על נתניה, כאשר היהלומים עם יחס של פי 5.20 לשלוש נקודות שלהם בדרום. היחס על חלוקת נקודות בין שני הצדדים עומד על פי 4.40.

יוסי אבוקסיס ורן קוזיוסי אבוקסיס ורן קוז'וק (רועי כפיר)

באצטדיון מרים, הפועל תל אביב עדיפה לפי המומחים והיחס על ניצחון שלה בחוץ נגד קריית שמונה עומד על פי 1.75. היחס לניצחון של שי ברדה על חברו לשם המשפחה אליניב עומד על פי 4. היחס על תיקו בין שתי הקבוצות עומד על פי 3.45.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

נמשיך בכדורגל ונעבור לספרד. ברצלונה כמובן פייבוריטית בגדול נגד אוססונה בבית עם יחס של פי 1.15 לניצחון שלה בקאמפ נואו. היחס לניצחון מדהים של החבורה מפמפלונה עומד על פי 9.80, כאשר היחס על תיקו, שגם כן יהיה מפתיע במיוחד, עומד על פי 6.60.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

נעבור לכדור הכתום. מכבי תל אביב נהנתה מחזרת המשחקים ביורוליג לארץ ועם רצף של שני ניצחונות במפעל, כאשר היא תנסה להמשיך במומנטום ועדיפה על גליל עליון. היחס לניצחון של הצהובים ב-16 נקודות ומעלה הוא פי 1.80, והיחס לניצחון כלשהו של הצפוניים או הפסד עד 14 נק’ הוא פי 1.80. היחס לניצחון של מכבי ת”א בדיוק ב-15 הוא פי 9.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */