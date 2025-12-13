יום ראשון, 14.12.2025 שעה 01:01

בוקאיו סאקה ומיקל מרינו חוגגים (IMAGO)

ביטחון עצמי: 1:2 לארסנל על וולבס בתוספת הזמן

התותחנים התקשו מול נועלת הטבלה ואף ספגו שער שוויון בדקה ה-90, אך צמד הרמות של סאקה הובילו לעצמיים של ג'ונסטון (70') ומוסקרה (90+4) שהכריעו

מערכת ONE | 13/12/2025 22:00
יום שבת, 13/12/2025, 22:00אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 16
וולבס
הסתיים
2 1
שופט: רוברט ג'ונס (ציון: 6)
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2612-2015קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2522-2615מנצ'סטר יונייטד7
2419-1816אברטון8
2323-2516ברייטון9
2317-1815סנדרלנד10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2024-2115בורנמות'14
1924-2115ברנטפורד15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
בוקאיו סאקה, ציון: 7
עם כל הקושי במשחק, דווקא סאקה הצליח למצוא פרצות מפעם לפעם, כשבסוף הוא גם הוביל לשערים העצמיים
השחקן המאכזב
ויקטור גיוקרש, ציון: 3
כל כך חיכו לחזרה של החלוץ מפציעה, אבל הוא לא הצליח לתרום בדבר לניסיונות לפרוץ את הבונקר
הרכבים וציונים
 
 

לאחר ההפסד לאסטון וילה אין דרך יותר טובה לחזור לעניינים ממשחק ביתי מול נועלת הטבלה לה 2 נקודות לאחר 15 מחזורים, או שלפחות ככה ארסנל חשבה. התותחנים נאלצו לגרד הערב (שבת) 1:2 מול וולבס באמירויות, שהושג רק בתוספת הזמן מול היריבה העיקשת.

זה היה קשה מהרגע הראשון. מיקל ארטטה ושחקניו נתקלו באוטובוס בהגנת האורחת ופשוט לא מצאו את הפתרונות אליו. גבריאל מרטינלי הצליח לאיים פעמיים לאחר קרנות, אבל זה לא היה מספיק כדי למצוא את הרשת.

במחצית השנייה הקושי נמשך, אך לבסוף הרגע הגיע: כדור קרן של בוקאיו סאקה ננעץ בעמוד, ומשם קפץ לגבו של סן ג’ונסטון השוער האומלל וישר לרשת, 0:1 בדקה ה-70, אך הדרמה רק התחילה.

וולבס ביצעה חילופים, ואחד מהם הצליח בענק כשארוקודארה מצא את השוויון בדקה ה-90. חשבתם שנגמר? לא אם זה תלוי בבוקאיו סאקה, שעם עוד הרמה לרחבה מצא שחקן יריב, הפעם ג’רסון מוסקרה, שעם ראשו נגח עצמי אומלל בדקה ה-90+4 והכריע את ההתמודדות.

אמנם זה היה קשה, אבל ארסנל חזרה לנצח ופתחה לפחות זמנית פער של 5 נקודות ממנצ’סטר סיטי בפסגת הליגה. מנגד, וולבס עדיין עמוק בבור ורחוקה 13 נקודות מחוף מבטחים, כשהיא כזכור מחזיקה ב-2 בלבד.

מחצית שניה
  • '90+9
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! זה היה הרבה יותר קשה מהצפוי, אך ארסנל ניצחה 1:2 את וולבס
  • '90+8
  • כרטיס צהוב
  • גם אגבאדו הצטרף לרשימת המוצהבים
  • '90+6
  • כרטיס צהוב
  • מוסקרה קיבל כרטיס צהוב
  • '90+4
  • שער עצמי
  • שער! ארסנל עלתה ל-1:2: התותחנים לא ויתרו, בוקאיו סאקה הגביה ושוב גרם לשער עצמי כשהפעם ג'רסון מוסקה פגע בצורה לא טובה בכדור ונגח שער עצמי
  • '90
  • שער
  • שער! וולבס איזה ל-1:1: הלם באמירויות. הרמה של מאנה מצאה את ארוקודארה ברחבה, והמחליף נגח לרשת והכניע את דויד ראיה
  • '83
  • החמצה
  • לאנדרו טרוסאר קיבל כדור ברחבה, חתך לאמצע וחיפש את הפינה הקרובה ופספס במעט
  • '81
  • חילוף
  • גבריאל ז'זוס החליף את ויקטור יוקרש
  • '80
  • חילוף
  • ג'ון אריאס במקום הואנג הי צ'אן
  • '80
  • חילוף
  • עוד חילוף כפול בוולבס. פר לופס החליף את לדיסלב קרייצ'י
  • '70
  • שער עצמי
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:1: איזה שער אומלל. דווקא ג'ונסטון שהצטיין כבש לשערו הוא, לאחר שבוקאיו סאקה הרים קרן, הכדור פגע בקורה וקפץ לגב של השוער ולרשת
  • '69
  • חילוף
  • מאט דוהרטי הוחלף על ידי ג'קסון צ'אצ'ואה
  • '69
  • חילוף
  • חילוף כפול בוולבס: יורגן סטרנד לארסן פינה את מקומו לטלוואלאסה ארוקודארה
  • '67
  • החמצה
  • לחץ כבד של ארסנל. דקלאן רייס שלח בעיטה חזרה מקצה הרחבה, סאם ג'ונסטון זינק וסיפק עצירה נהדרת
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • מאט דוהרטי קיבל כרטיס צהוב
  • '60
  • כרטיס צהוב
  • רק בדקה ה-60 הי צ'אן הפך למוצהב הראשון במשחק
  • '57
  • חילוף
  • מרטין אודגור על חשבון אברצ'י אזה
  • '57
  • חילוף
  • מרטין סובימנדי נכנס במקום מיקל מרינו
  • '57
  • חילוף
  • חילוף משולש בארסנל: לאנדרו טרוסאר נכנס במקום גבריאל מרטינלי
  • '56
  • החמצה
  • שוב מרטינלי היה האיש המסוכן בארסנל כשפרץ מאגף שמאל, אבל מזווית קשה ניסה דווקא לבעוט ולא מצא את המסגרת
מחצית ראשונה
  • '37
  • החמצה
  • עוד פעם קרן, הפעם הרחקה הגיעה לרגל של מרטינלי שבעט מהאוויר ופספס במעט את המסגרת
  • '33
  • החמצה
  • קרן נהדרת של דקלאן רייס מצאה את גבריאל מרטינלי לבד ברחבה, אך האחרון בעט ברשלנות והחמיץ מצב קורץ
  • '30
  • חילוף
  • חילוף מוקדם בארסנל: בן וויט לא היה מסוגל להמשיך, מיילס לואיס סקלי נכנס במקומו
  • '27
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה דווקא לוולבס. כל שחקני ארסנל עמדו כ-40 מטר מהשער, הוואנג הי צ'אן ניצל זאת כדי לדהור למתפרצת, אך מתוך הרחבה שלח בעיטה חלשה ודויד ראיה הדף
  • '20
  • אחר
  • ארסנל שלטה בצורה מוחלטת במשחק, אך התקשתה למצוא את הפרצה בבונקר של וולבס
  • '7
  • החמצה
  • בוקאיו סאקה שלח הרמה טובה לרחבה, יוריאן טימבר הגיע לכדור ונגח גבוה מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, רוברט ג'ונס, הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל