ביטחון עצמי: 1:2 לארסנל על וולבס בתוספת הזמן

השחקן המצטיין
בוקאיו סאקה, ציון: 7
עם כל הקושי במשחק, דווקא סאקה הצליח למצוא פרצות מפעם לפעם, כשבסוף הוא גם הוביל לשערים העצמיים
השחקן המאכזב
ויקטור גיוקרש, ציון: 3
כל כך חיכו לחזרה של החלוץ מפציעה, אבל הוא לא הצליח לתרום בדבר לניסיונות לפרוץ את הבונקר
לאחר ההפסד לאסטון וילה אין דרך יותר טובה לחזור לעניינים ממשחק ביתי מול נועלת הטבלה לה 2 נקודות לאחר 15 מחזורים, או שלפחות ככה ארסנל חשבה. התותחנים נאלצו לגרד הערב (שבת) 1:2 מול וולבס באמירויות, שהושג רק בתוספת הזמן מול היריבה העיקשת.
זה היה קשה מהרגע הראשון. מיקל ארטטה ושחקניו נתקלו באוטובוס בהגנת האורחת ופשוט לא מצאו את הפתרונות אליו. גבריאל מרטינלי הצליח לאיים פעמיים לאחר קרנות, אבל זה לא היה מספיק כדי למצוא את הרשת.
במחצית השנייה הקושי נמשך, אך לבסוף הרגע הגיע: כדור קרן של בוקאיו סאקה ננעץ בעמוד, ומשם קפץ לגבו של סן ג’ונסטון השוער האומלל וישר לרשת, 0:1 בדקה ה-70, אך הדרמה רק התחילה.
וולבס ביצעה חילופים, ואחד מהם הצליח בענק כשארוקודארה מצא את השוויון בדקה ה-90. חשבתם שנגמר? לא אם זה תלוי בבוקאיו סאקה, שעם עוד הרמה לרחבה מצא שחקן יריב, הפעם ג’רסון מוסקרה, שעם ראשו נגח עצמי אומלל בדקה ה-90+4 והכריע את ההתמודדות.
אמנם זה היה קשה, אבל ארסנל חזרה לנצח ופתחה לפחות זמנית פער של 5 נקודות ממנצ’סטר סיטי בפסגת הליגה. מנגד, וולבס עדיין עמוק בבור ורחוקה 13 נקודות מחוף מבטחים, כשהיא כזכור מחזיקה ב-2 בלבד.
מחצית שניה
-
'90+9
- שריקת הסיום! זה היה הרבה יותר קשה מהצפוי, אך ארסנל ניצחה 1:2 את וולבס
-
'90+8
- גם אגבאדו הצטרף לרשימת המוצהבים
-
'90+6
- מוסקרה קיבל כרטיס צהוב
-
'90+4
- שער! ארסנל עלתה ל-1:2: התותחנים לא ויתרו, בוקאיו סאקה הגביה ושוב גרם לשער עצמי כשהפעם ג'רסון מוסקה פגע בצורה לא טובה בכדור ונגח שער עצמי
-
'90
- שער! וולבס איזה ל-1:1: הלם באמירויות. הרמה של מאנה מצאה את ארוקודארה ברחבה, והמחליף נגח לרשת והכניע את דויד ראיה
-
'83
- לאנדרו טרוסאר קיבל כדור ברחבה, חתך לאמצע וחיפש את הפינה הקרובה ופספס במעט
-
'81
- גבריאל ז'זוס החליף את ויקטור יוקרש
-
'80
- ג'ון אריאס במקום הואנג הי צ'אן
-
'80
- עוד חילוף כפול בוולבס. פר לופס החליף את לדיסלב קרייצ'י
-
'70
- שער! ארסנל עלתה ל-0:1: איזה שער אומלל. דווקא ג'ונסטון שהצטיין כבש לשערו הוא, לאחר שבוקאיו סאקה הרים קרן, הכדור פגע בקורה וקפץ לגב של השוער ולרשת
-
'69
- מאט דוהרטי הוחלף על ידי ג'קסון צ'אצ'ואה
-
'69
- חילוף כפול בוולבס: יורגן סטרנד לארסן פינה את מקומו לטלוואלאסה ארוקודארה
-
'67
- לחץ כבד של ארסנל. דקלאן רייס שלח בעיטה חזרה מקצה הרחבה, סאם ג'ונסטון זינק וסיפק עצירה נהדרת
-
'65
- מאט דוהרטי קיבל כרטיס צהוב
-
'60
- רק בדקה ה-60 הי צ'אן הפך למוצהב הראשון במשחק
-
'57
- מרטין אודגור על חשבון אברצ'י אזה
-
'57
- מרטין סובימנדי נכנס במקום מיקל מרינו
-
'57
- חילוף משולש בארסנל: לאנדרו טרוסאר נכנס במקום גבריאל מרטינלי
-
'56
- שוב מרטינלי היה האיש המסוכן בארסנל כשפרץ מאגף שמאל, אבל מזווית קשה ניסה דווקא לבעוט ולא מצא את המסגרת
מחצית ראשונה
-
'37
- עוד פעם קרן, הפעם הרחקה הגיעה לרגל של מרטינלי שבעט מהאוויר ופספס במעט את המסגרת
-
'33
- קרן נהדרת של דקלאן רייס מצאה את גבריאל מרטינלי לבד ברחבה, אך האחרון בעט ברשלנות והחמיץ מצב קורץ
-
'30
- חילוף מוקדם בארסנל: בן וויט לא היה מסוגל להמשיך, מיילס לואיס סקלי נכנס במקומו
-
'27
- הזדמנות ראשונה דווקא לוולבס. כל שחקני ארסנל עמדו כ-40 מטר מהשער, הוואנג הי צ'אן ניצל זאת כדי לדהור למתפרצת, אך מתוך הרחבה שלח בעיטה חלשה ודויד ראיה הדף
-
'20
- ארסנל שלטה בצורה מוחלטת במשחק, אך התקשתה למצוא את הפרצה בבונקר של וולבס
-
'7
- בוקאיו סאקה שלח הרמה טובה לרחבה, יוריאן טימבר הגיע לכדור ונגח גבוה מעל השער
-
'1
- השופט הראשי, רוברט ג'ונס, הוציא את המשחק לדרך!