ביטחון עצמי: 1:2 לארסנל על וולבס בתוספת הזמן

דעת המבקר

השחקן המצטיין בוקאיו סאקה, ציון: 7

עם כל הקושי במשחק, דווקא סאקה הצליח למצוא פרצות מפעם לפעם, כשבסוף הוא גם הוביל לשערים העצמיים בוקאיו סאקה, ציון: 7עם כל הקושי במשחק, דווקא סאקה הצליח למצוא פרצות מפעם לפעם, כשבסוף הוא גם הוביל לשערים העצמיים

כל כך חיכו לחזרה של החלוץ מפציעה, אבל הוא לא הצליח לתרום בדבר לניסיונות לפרוץ את הבונקר ויקטור גיוקרש, ציון: 3כל כך חיכו לחזרה של החלוץ מפציעה, אבל הוא לא הצליח לתרום בדבר לניסיונות לפרוץ את הבונקר

הרכבים וציונים

לאחר ההפסד לאסטון וילה אין דרך יותר טובה לחזור לעניינים ממשחק ביתי מול נועלת הטבלה לה 2 נקודות לאחר 15 מחזורים, או שלפחות ככה ארסנל חשבה. התותחנים נאלצו לגרד הערב (שבת) 1:2 מול וולבס באמירויות, שהושג רק בתוספת הזמן מול היריבה העיקשת.

זה היה קשה מהרגע הראשון. מיקל ארטטה ושחקניו נתקלו באוטובוס בהגנת האורחת ופשוט לא מצאו את הפתרונות אליו. גבריאל מרטינלי הצליח לאיים פעמיים לאחר קרנות, אבל זה לא היה מספיק כדי למצוא את הרשת.

במחצית השנייה הקושי נמשך, אך לבסוף הרגע הגיע: כדור קרן של בוקאיו סאקה ננעץ בעמוד, ומשם קפץ לגבו של סן ג’ונסטון השוער האומלל וישר לרשת, 0:1 בדקה ה-70, אך הדרמה רק התחילה.

וולבס ביצעה חילופים, ואחד מהם הצליח בענק כשארוקודארה מצא את השוויון בדקה ה-90. חשבתם שנגמר? לא אם זה תלוי בבוקאיו סאקה, שעם עוד הרמה לרחבה מצא שחקן יריב, הפעם ג’רסון מוסקרה, שעם ראשו נגח עצמי אומלל בדקה ה-90+4 והכריע את ההתמודדות.

אמנם זה היה קשה, אבל ארסנל חזרה לנצח ופתחה לפחות זמנית פער של 5 נקודות ממנצ’סטר סיטי בפסגת הליגה. מנגד, וולבס עדיין עמוק בבור ורחוקה 13 נקודות מחוף מבטחים, כשהיא כזכור מחזיקה ב-2 בלבד.