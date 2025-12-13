הרצף נעצר: הפועל י-ם הפסידה 95:80 להרצליה

המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל המשיך הערב (שבת) והוא סיפק לנו משחק נהדר באולם היובל. הפועל ירושלים שהגיעה להתמודדות לאחר 11 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, הפסידה 95:80 לבני הרצליה, שבעקבות הניצחון נמצאת ברצף של חמישה ניצחונות רצופים בזירה המקומית.

המארחת פתחה טוב את ההתמודדות כשהחלה בריצת 0:6 מוקדמת, אך יונתן אלון וחניכיו ידעו לחזור ואף לעלות ליתרון. לקראת תום הרבע הראשון, נואה קרטר צלף שלשה על הבאזר והעניק יתרון שש לאורלנד ושחקניו. ברבע השני האורחת המשיכה להוביל, אך לא הצליחה לברוח ולפתוח פער משמעותי.

בתחילת הרבע השלישי, הפועל ירושלים החלה בריצה שהוביל ג’ארד האפר, אך המארחת חזרה עם ריצה משלה ובתום הרבע היתרון נשאר הצד של יהוא אורלנד ושחקניו. הרבע המכריע היה כמו מסע ברכבת הרים של עליות וירידות, תחילה בני הרצליה החלה בריצה והובילה בדו ספרתי, שתי דקות חלפו והחבורה מהבירה חזרה עם ריצה משלה, אך בדקות המכריעות רק בני הרצליה הופיעה על הפרקט כשהיא הגיעה ליתרון 15 נקודות.

המבצר: בני הרצליה פירקה את הפועל ירושלים

קלעו לבני הרצליה: אלייז’ה סטיוארט (23 נקודות, 7 ריבאונדים), נואה קרטר (19 נק’), דנבר ג’ונס (14 נק’), צ’ינאנו אונואקו (13 נק’), מקס היידגר (11 נק’) ג’ורדון ורנאדו (10 נק’), שלו לוגשי (5 נק’).

קלעו להפועל ירושלים: קאדין קרינגטון (15 נקודות), ג’ארד הארפר (13 נק’, 7 אסיסטים), אוסטין וויילי (12 נק’, 12 ריבאונדים), ג’סטין סמית’ (12 נק’), יובל זוסמן (9 נק’), קשיוס ווינסטון (9 נק’), אנתוני לאמב (5 נק’), רועי פריצקי (5 נק’).

רבע ראשון 22:28 לבני הרצליה

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, דנבר ג’ונס, מקס היידגר, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, אנתוני לאמב, יובל זוסמן.

המארחת פתחה טוב את ההתמודדות עם ריצת 0:6. מהצד השני, ג’ארד הארפר הגיב עם שתי נקודות ואסיסט נהדר לאליהופ של אוסטין וויילי. דנבר ג’ונס צלף שלשה שקבעה יתרון של שבע נקודות להרצליה. צ’ינאנו אונואקו קלע מתחת לסל.

מנגד, קאדין קרינגטון חדר באגרסיביות לסל והוסיף שתי נקודות. קרינגטון המשיך וצלף מחוץ לקשת. ג’סטין סמית הטביע באליהופ וקבע יתרון ראשון במשחק לקבוצה מהבירה. מנגד, מקס היידגר צלף שלשה. נואה קרטר צלף שלשה מטורפת על הבאזר וקבע יתרון שש למארחת.

רבע שני: 46:50 לבני הרצליה

ג’סטין סמית’ קלע שתי נקודות בפתיחת הרבע. מנגד, ג’ורדון ורנאדו ואלייז’ה סטיוארט קלעו לזכות המארחת. בתום מתפרצת, רועי פריצקי קלע מתחת לסל. דנבר ג’ונס צלף מחוץ לקשת. ורנאדו מסר אסיסט אדיר לקרטר שקלע מתחת לסל וקבע יתרון דו ספרתי להרצליה.

יובל זוסמן מצא את עצמו פנוי לגמרי מהפינה והוא ניצל זאת על מנת לצלוף שלשה. מנגד, אונואקו המשיך לככב מתחת לסל והוסיף עוד שתי נקודות. קרטר צלף שלשה נהדרת והארפר הגיב מנגד עם שלשה משלו. לאחר הנעת כדור יפה של הפועל ירושלים, קאסיוס ווינסטון צלף שלשה מהפינה. קרטר חדר באגרסיביות לצבע וסיים נהדר.

רבע שלישי: 67:69 לבני הרצליה

אלייז’ה סטיוארט פתח טוב את הרבע עם שתי נקודות מחצי מרחק. מנגד, וויילי השלים מהלך אדיר כשהטביע על אונואקו. קרינגטון צלף שלשה לאחר אסיסט נוסף של הארפר. הארפר צלף שתי שלשות אדירות והחזיר את היתרון לקבוצה מהבירה.

אונואקו השלים קלע שתי נקודות וסחט עבירה, אך החטיא מקו העונשין. האורחת רשמה ריצת 4:13. סטיוארט סיים לייאפ נהדר והחזיר את היתרון למארחת. פריצקי צלף שלשה שהורידה את היתרון לנקודה בלבד. קרטר צלף שלשה שלישית במשחק.

רבע רביעי: 80:95 לבני הרצליה

המארחת פתחה טוב את הרבע עם מהלך נהדר של אונואקו שקלע שתי נקודות מתחת לסל, סחט עבירה והחטיא את העונשין. שלו לוגשי סיים מתפרצת עם סל נהדר. אסיסט אדיר של אונואקו לדנבר ג’ונס. וויילי קלע שתי נקודות והגיע לדאבל-דאבל. סטיוארט השלים מהלך של שלוש נקודות אחרי סל ועבירה. דנבר ג’ונס צלף שלשה ושם את הרצליה ביתרון דו ספרתי.

ריצה של הפועל ירושלים הורידה את ההפרש לשלוש נקודות בלבד. ורנאדו השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע שתי נקודות, סחט עבירה וקלע מקו העונשין. קרטר חדר באופן אגרסיבי אל הסל, קלע שתי נקודות, סחט עבירה ודייק מהקו. סטיוארט צלף שלשה שהובילה ליתרון דו ספרתי דקה וחצי לסיום המשחק ויונתן אלון לקח פסק זמן. סטיוארט סגר סיפור עם שלשה אדירה.