כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
153-136ליון1
155-136מיטיולן2
154-106אסטון וילה3
144-116בטיס4
143-96פרייבורג5
146-116פרנצווארוש6
135-106בראגה7
135-96פורטו8
125-126שטוטגרט9
125-106רומא10
116-116נוטינגהאם פורסט11
115-96פנרבחצ'ה12
115-96בולוניה13
102-66ויקטוריה פלזן14
107-96פנאתינייקוס15
106-76גנק16
105-56הכוכב האדום17
910-136פאוק סלוניקי18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
912-86יאנג בויז21
87-66בראן22
714-116לודוגורץ23
711-76סלטיק24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
611-76סטיאווה בוקרשט27
611-56גו אהד איגלס28
48-46שטורם גראץ29
313-76פיינורד30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
112-36מאלמו34
118-26מכבי ת"א35
013-46ניס36

משטרת גרמניה פתחה בחקירה נגד אוהדי מכבי

משטרת גרמניה הודיעה שאוהד הצהובים נחקר בחשד שביצע הצדעה נאצית לעבר שוטרים ונבדקות גם קריאות שנאה פוגעניות שנשמעו מפי הקהל הצהוב במהלך המשחק

|
משטרת גרמניה באצטדיון, במהלך המשחק בין שטוטגרט למכבי תל אביב (IMAGO)
משטרת גרמניה באצטדיון, במהלך המשחק בין שטוטגרט למכבי תל אביב (IMAGO)

על פי הודעת משטרת גרמניה, נפתחה היום (שישי) חקירה נגד קבוצת אוהדי מכבי תל אביב בעקבות מחוות פרובוקטיביות וסיסמאות פוגעניות במהלך משחק הליגה האירופית מול שטוטגרט. הרשויות בשטוטגרט בודקות אירועים שכללו, בין היתר, הצדעה נאצית לכאורה כלפי שוטרים וקריאות שנאה נגד פלסטינים.

בהודעת משטרת שטוטגרט נמסר כי שישה מאוהדי מכבי תל אביב עוכבו זמנית עוד לפני המשחק שנערך ביום חמישי בערב, לאחר שהפעילו זיקוקים שוב ושוב. בעקבות האירועים הוטלו עליהם הרחקות מהאצטדיון.

בנוסף, צוין כי אוהד צעיר נמצא תחת חקירה לאחר שביצע הצדעה נאצית פרובוקטיבית לעבר שוטרים בדרכו לאצטדיון. במשטרה הדגישו כי מדובר באירוע חמור שנבחן במסגרת חקירה רשמית.

עוד נמסר כי המשטרה חוקרת גם קריאות שנאה ופוגעניות שנשמעו מפי אוהדי מכבי תל אביב, זאת בתיאום הדוק עם משרד התובע הציבורי. החקירה מתמקדת בתוכן הקריאות ובאחריות המעורבים בהן.

תיעודים שעלו לרשתות החברתיות הציגו חלק מהאוהדים שרים שירים עם מילים כמו "אין בתי ספר בעזה כי לא נשארו ילדים", לצד קריאות נוספות שכללו שפה אלימה ושונאת כלפי פלסטינים. במשטרה הבהירו כי כלל החומרים נבדקים כחלק מהחקירה המתנהלת.

