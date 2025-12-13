יש סולחה: סלאח בישל, 0:2 לליברפול על ברייטון

כל הליגות באירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה האנגלית, כאשר היום (שבת) התחיל לו המחזור ה-16 בממלכה עם שני מפגשים מסקרנים מאוד. ליברפול אירחה באנפילד את ברייטון וניצחה 0:2. תוצאה זהה התרחשה בסטמפורד ברידג’, שם צ’לסי גברה 0:2 על אברטון. בהמשך, פולהאם ניצחה 2:3 את ברנלי.

ליברפול – ברייטון 0:2

נראה שסערת מוחמד סלאח מתחילה להירגע בליברפול. אחרי הניצחון הדרמטי על אינטר בליגת האלופות, הכוכב המצרי שב לספסל וראה את חבריו מפיגים לחץ רב כבר בדקה הראשונה, כשהוגו אקיטיקה מצא את הרשת מקרוב. סלאח נקרא לדגל בשלב די מוקדם, כשהחליף את ג’ו גומז שנפצע בדקה ה-26, ובישל את השער שקבע את תוצאת המשחק, כשהגביה קרן לראשו של אקיטיקה, כשהאחרון השלים צמד.

מוחמד סלאח. חזר לסגל ליברפול (IMAGO)

דקה 1, שער! ליברפול עלתה ליתרון מוקדם: וואו! איזו פתיחה משוגעת למארחת שמצאה את הרשת בהזדמנות הראשונה שלה לשער, אחרי שהרחקה הגיעה אל ראשו של ג’ו גומז, שנגח לרחבה, לשם הגיע הוגו אקיטיקה ששלח פצצה לרשת בארט ורברוחן. 0:1 למייטי רדס.

הוגו אקיטיקה מאושר (IMAGO)

שחקני ליברפול רצים לחגוג עם הקהל (IMAGO)

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

דקה 26: ג’ו גומז נפצע, ומי שנקרא לעלות לכר הדשא הוא מוחמד סלאח. אחרי שסערת “ביירון” עברה בשלום בישראל, נראה שגם הסערה סביב הכוכב המצרי של ליברפול מתחילה להירגע.

דקה 45+3: מחצית באנפילד.

דקה 61, שער! ליברפול עם השני שלה: הוא חזר, ועכשיו זה גם רשום בסטטיסטיקה. מוחמד סלאח הגביה כדור קרן ומי שהיה פנוי לבדו ברחבה הוא הוגו אקיטיקה, שהתרומם ונגח לרשת בקלות כדי לרשום צמד ואת ה-0:2 של האלופה.

הוגו אקיטיקה עולה מעל כולם כדי לכבוש (IMAGO)

הוגו אקיטיקה. המנייה הבטוחה של האוהדים ושל ליברפול בהתקפה (IMAGO)

דקה 90+10: שריקת הסיום באנפילד. ליברפול ניצחה 0:2, מוחמד סלאח חזר ובישל. דרך חדשה בכל החזיתות עבור האלופה?

צ’לסי – אברטון 0:2

בעוד שהשמש יצאה בישראל, בסטמפורד ברידג’ האצטדיון רעד, כשקול פאלמר חזר לכבוש במשחק השלישי שלו מאז שב מפציעה. אך עם כל הכבוד לחזרה המרגשת של כוכב הבלוז, מי שהתעלה מעל כולם היה מאלו גוסטו, שפרגן לאנגלי עם הבישול בשער היתרון ורגע לפני הירידה להפסקה, התכבד המגן הצרפתי בגול משלו, שהעלה את המארחת, לפחות זמנית, למקום הרביעי בטבלה.

דקה 21, שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: הקור חזר לסטמפורד ברידג’. כדור עומק אדיר של מאלו גוסטו בין שני קווי הגנה מצא את קול פאלמר, שבנונשלנטיות בעט כדור שטוח וחד לפינה הרחוקה כדי להעלות את קבוצתו ליתרון.

הקור חזר ללונדון. קול פאלמר חוגג (IMAGO)

שחקני צ'לסי. התגעגעו לחגוג עם קול פאלמר (IMAGO)

שחקני צ'לסי חוגגים את היתרון (IMAGO)

דקה 45+1, שער! צ’לסי הכפילה את ההובלה: המופע של גוסטו! אחרי הבישול הגדול, המגן התכבד גם בשער משלו, אחרי שמסר לפדרו נטו. האחרון ביצע דריבל יפה באגף הימני והחזיר לצרפתי, שבנגיעה שלח את הכדור לרשת. 0:2 לבלוז.

מאלו גוסטו כובש (IMAGO)

מאלו גוסטו רץ לחגוג (IMAGO)

המופע של מאלו גוסטו (IMAGO)

דקה 45+3: מחצית בסטמפורד ברידג’.

דקה 90+4: סיום המשחק. צ’לסי ניצחה 0:2 את אברטון. קול פאלמר חזר לכבוש, הבלוז מצמצמים פערים בפסגה.

ברנלי – פולהאם 3:2

אחת הגיעה עם שבעה הפסדים ברציפות, אחת עם שניים, ובסופו של דבר הקוטג’רס חזרו למסלול והעולה החדשה רשמה הפסד שמיני ברציפות, והמשיכה בקריסה שלה. 10 נקודות בלבד יש למארחת אחרי 16 מחזורים, והפער מחוף המבטחים יכול בהמשך המחזור אף לגדול לשמונה נקודות. מנגד, האורחת ברחה מהקו האדום והגיעה ל-20 נקודות, כשהיא נהנתה משערים של אמיל סמית’ רואו, קלבין באסיי והארי ווילסון, כשלסלי אוגוצ’וקוו השווה זמנית ואוליבר סונה צימק לקראת הסיום.