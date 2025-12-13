יום שבת, 13.12.2025 שעה 15:52
יום שבת, 13/12/2025, 15:00אצטדיון י"אליגת העל Winner - מחזור 14
הפועל ירושלים
דקה 53
0 0
שופט: נאאל עודה
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14
יובל בר | 13/12/2025 15:00
הרכבים וציונים
 
 
ג׳ון אוטומאו (שחר גרוס)
ג׳ון אוטומאו (שחר גרוס)

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. בשעה זו הסיבוב השני החל רשמית, עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון הי”א שם אשדוד מארחת את הפועל ירושלים.

המארחת סיפקה סיבוב ראשון מרשים במיוחד, אם כי סיימה אותו עם ארבע תוצאות תיקו רצופות והיא תקווה לרשום ניצחון שיקפיץ אותה, גם אם לפחות זמנית רק, בחזרה אל מקום שמוביל לפלייאוף העליון. במחזור הקודם הדרומיים נפרדו ב-1:1 עם עירוני טבריה.

גם הקבוצה מהבירה סיימה ב-1:1 במחזור האחרון, אך מבחינתה זה היה בדרבי חוץ בטדי מלא בצהובים-שחורים נגד בית”ר ירושלים. עם זאת, היא עדיין מתחת לקו האדום וזיו אריה יודע שהוא זקוק לנקודות כדי לקבל קצת אוויר לנשימה, ולברוח אל עבר חוף המבטחים.

במחזור הראשון של העונה הזו שתי הקבוצות הללו נפרדו באצטדיון טדי, שם זה נגמר עם 1:2 די מאוחר לאשדוד על הפועל ירושלים. אנדרו אידוקו כבש ראשון דווקא לאדומים, אך יוג’ין אנסה, שרשם סיבוב ראשון מדהים, ואיליי טמם בדקה ה-74, הפכו ודאגו לשלוש נקודות עבור חיים סילבס.

מחצית ראשונה
  • '10
  • החמצה
  • מצב ראשון במשחק. יוג׳ין אנסה קיבל כדור ומקצה הרחבה שלח בעיטה מסובבת שחלפה ליד הקורה
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • אווקה אשטה ספג כרטיס צהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל