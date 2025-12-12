"לא ניתן להכניס למשחק סממנים של אלימות"

משטרת ישראל השלימה את היערכותה בהיבטי ביטחון, סדר ציבורי ותנועה לקראת המשחק בין הפועל תל אביב לקריית שמונה מחר (שבת, 17:00) בנתניה. ההיערכות נועדה להבטיח את שלומם של האוהדים, את קיום הסדר הציבורי ואת הזרימה התקינה של התנועה באזור.

שוטרי מחוז מרכז השלימו את ההיערכות המבצעית לקראת המשחק, ובמסגרתה יתפרסו החל משעות הצהריים שוטרי תחנת נתניה, בשיתוף כוחות משטרה נוספים, סדרנים ומאבטחים. הכוחות יפעלו באזור האצטדיון לשמירה על הסדר והביטחון, לאבטחת הקהל ולהכוונת התנועה בסביבה.

שערי האצטדיון ייפתחו בשעה 15:00, ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים למקום. במשטרה ממליצים לאוהדים להקדים את הגעתם לאצטדיון על מנת להקל על תהליך הכניסה ולמנוע עומסים מיותרים.

במסגרת ההנחיות לקהל האוהדים הודגש כי לא תותר כניסת אוהדים עם כלי נשק, ולא תתאפשר הפקדתם ביומן תחנת המשטרה. כמו כן, לא תותר כניסת אוהדים רעולי פנים לתחום האצטדיון, ואוהד שייתפס רעול פנים יורחק מהמקום ויירשם נגדו קנס בסך 500 ש”ח. בנוסף, לא תותר הכנסת אלכוהול, ולא תותר כניסת אוהדים תחת השפעת אלכוהול.

עוד נמסר כי כוחות גלויים וסמויים יתפרסו במתחם האצטדיון, ביציעים ומחוצה להם, במטרה לאתר מפרי סדר. הובהר כי השלכה או הדלקה של אמצעי פירוטכניקה ו/או חפצים אחרים לעבר המגרש מהווה עבירה פלילית, העלולה להביא להפסקת המשחק ולהטלת קנס מנהלי גבוה. הכנסת ציוד עידוד תתאפשר רק באישור המשטרה, וחל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר שעלול להוות עבירה פלילית שקנס מנהלי בצידה.

בסיום הודעתה מסרה המשטרה: "אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי, ומדגישים כי המשחק הינו אירוע תרבות ובהתאם להוראות החוק, לא ניתן להכניס אליו סממנים של אלימות או שיח אלים".