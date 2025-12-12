יום שישי, 12.12.2025 שעה 17:40
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"לא עוד משחק רגיל": דריכות שיא בב"ש לנתניה

קוז'וק ישמור על ה-11 שניצחו את מכבי ת"א והזהיר מהאגרסיביות של היריבה. במועדון דרוכים: "היריבות תשחק חלק, לא נשכח את החגיגות המתריסות שלהם"

|
שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

אחרי שניצחה במשחק העונה את מכבי תל אביב וסיימה סיבוב ראשון מוצלח, הפועל באר שבע רוצה לפתוח ברגל ימין את הסיבוב השני, אבל זה לא יהיה פשוט. החבורה של רן קוז'וק תפגוש מחר (שבת, 19:30) את מכבי נתניה ויוסי אבוקסיס, שנמצאים בכושר אדיר ומגיעים מהמקום הרביעי בטבלה. 

"הולך להיות משחק קשה מאוד, מכבי נתניה יכולה לנצח כל קבוצה בליגה", אמרו בבאר שבע, "אבל אנחנו בבית שלנו צריכים לשמור על הנקודות. זה ברור שלא מדובר בעוד משחק רגיל, היריבות פה תשחק חלק. לא נשכח בעוד הרבה זמן את החגיגות המתריסות שהיו בעונה שעברה".

מאמן הקבוצה רן קוז'וק סיים את ההכנות לקראת המפגש נגד האקסית והוא הדגיש לשחקנים באסיפה שמכבי נתניה אחת הקבוצות הכי טקטיות ואגרסיביות בארץ. בבאר שבע יודעים שאם לא יגיבו לאגרסיביות של שחקני נתניה, הם עלולים להסתבך מבחינת תבניות המשחק. 

המאמן ישמור על ההרכב החזק שניצח את מכבי תל אביב, כשהשחקנים שירדו מעט חבולים, כמו לוקאס ונטורה, אמיר גנאח והלדר לופס כשירים ויכולים לפתוח. בנוסף, אופיר דוידזאדה מרגיש שיפור משמעותי ועשוי להיכלל בסגל הקבוצה.

