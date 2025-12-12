יום שישי, 12.12.2025 שעה 17:40
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

בהפועל ת"א רוצים לפתור את פלונטר טוריאל

במועדון מבינים שאחד הכוכבים שלהם עשוי לברוח כבר בינואר ושואפים לפתור את העניין בשבועיים הקרובים לפני חלון ההעברות. יידרש שדרוג דרמטי לחוזה

|
סתיו טוריאל (שחר גרוס)
סתיו טוריאל (שחר גרוס)

סתיו טוריאל, מכונת השערים בשנתיים האחרונות, מחזיק בסעיף יציאה של שני מיליון יורו ולכן בהפועל תל אביב החלו כבר גישושים ראשוניים לתנאים חדשים וחוזה חדש בקבוצה. 

במועדון קיבלו מסרים שיש לא מעט קבוצות שמעוניינות לשלם את הסעיף, כשאין מניעה להפעילו כבר בחלון הקרוב. אותן קבוצות יציעו חוזה שמן בהרבה ממה שמרוויח כרגע טוריאל בהפועל וזה יכול לטרוף את כל הקלפים עבורו.

החוזה הנוכחי של השחקן עומד על כ-160 אלף דולר בלבד, ולכן במועדון יצטרכו לשדרג את החוזה בצורה דרמטית כדי למנוע את העזיבה המוקדמת שלו.

סתיו טוריאל, יידרש שדרוג משמעותי לשכרו (רדאד ג'בארה)

לכן, בהפועל יפעלו להצעה חדשה, ללא סעיף יציאה, אך עם הבטחה ג’נטלמנית שאם תגיע הצעה שלא ניתן לסרב לה בסיום העונה, אתגר מקצועי ושדרוג כלכלי, יתנו לו להתקדם ולהגשים את החלום האירופי. 

“סתיו אוהב את הפועל, אבל רוצה להיות מהמשתכרים הבכירים כיאה לתרומה שלו. כל הצדדים רוצים שהוא ימשיך”, אמרו גורמים.

