יום שני, 15.12.2025 שעה 02:07
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2617-1916סנדרלנד7
2522-2615מנצ'סטר יונייטד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2025-2216ברנטפורד14
2024-2115בורנמות'15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

72 שעות של בלגן: ה-VAR הורס את הכדורגל?

עם הנבדל החצי אוטומטי, חוק הנבדל עומד יותר ויותר בסימן שאלה עקב פסילות גולים מתסכלות. חלופות כמו "חוק ונגר" צוברות פופולריות עם כל סערה חדשה

|
אירועי ה-VAR מהשבוע (צילום מסך)
אירועי ה-VAR מהשבוע (צילום מסך)

כל מה שצריך זה חיבור לאינטרנט וחשבון ב-"X" כדי להבין שלא מעט אוהדים מתחילים להתעייף מאופן הפעולה של ה-VAR. יש תגובות מכל הסוגים, החל מטענות שהוא הורס את הכדורגל ועד לכך שחלק מהחוקים אבסורדיים. הסיבה? שני נבדלים שנשרקו בהפרש של 72 שעות. הראשון במשחק בליגה הספרדית, השני בליגת האלופות. התמונות פשוט מדהימות.

עד כה ראינו תמונות לכל הפחות מוזרות בהקשר של הנבדל החצי אוטומטי: ברכיים שמקדימות במעט, חלקים זעירים של הכתף שנמצאים לפני המגן. אפילו הנעל המרשימה, אם אפשר לקרוא לה כך, של לבנדובסקי, שמנעה ממנו שער באנואטה. תמונה שעשתה סיבוב בעולם והפכה לפולמוס הגדול הראשון סביב הכלי המדובר.

באותו יום הועמדה בספק אמינות ה-VAR והאופן שבו ההחלטה מוצגת לצופים. ההדמיה בתלת ממד מציגה דמויות דיגיטליות וחסרות פנים, עם מרווח טעות קטן של כמה סנטימטרים. עבור אוהדים רבים, חוק הנבדל במתכונתו הנוכחית פוגע ברגש ובטבעיות של המשחק. אך מה שקרה בימים האחרונים הופך את אותה סצנה לאנקדוטה שולית.

רוברט לבנדובסקי והנבדל שלא היה (רויטרס, צילום מסך)רוברט לבנדובסקי והנבדל שלא היה (רויטרס, צילום מסך)

יום ראשון, 7 בדצמבר. אספניול גברה על ראיו וייקאנו 0:1 בקורנייה אל פראט בזכות שער בפנדל של רוברטו פרננדס בדקה ה-39. קיקה גארסיה קבע 0:2 בדקה ה-82 כדי להבטיח את שלוש הנקודות, אך סאנצ'ס מרטינס פסל את השער בעקבות נבדל שסומן לו מה-VAR. כאשר שידרו את התמונה על מסך האצטדיון, איש לא האמין למראה עיניו. איפה בדיוק היה הנבדל?

אין נבדל? (צילום מסך)אין נבדל? (צילום מסך)

המהלך הצית מחדש ברשתות החברתיות את הדיון סביב "חוק ונגר". וליגת האלופות השלימה את הצתת הסערה. פחות מ-72 שעות לאחר מכן, במשחק בין אוניון סן-ז'ילואז למארסיי, נשרק הנבדל הבא.

מתוך המשחק בין סן זמתוך המשחק בין סן ז'ילואז למארסיי (צילום מסך)

בתמונה הראשונה אי אפשר בכלל לראות איזה חלק בגוף נמצא בעמדת נבדל, ובשנייה ברור שהחלוץ אינו מפיק כל יתרון מעמדתו. הקבוצה הבלגית, שכבר נפסל לה שער נוסף קודם לכן, סיימה את המשחק בהפסד 3:2. הבלגן, שוב, היה מושלם.

יותר ויותר אוהדים של הענף מבקשים לעצב מחדש את החוק וליישם את מה שמכונה "חוק ונגר", שהוצע על ידי המאמן האגדי של ארסנל. הצרפתי מציע שנבדל יישרק רק כאשר גוף התוקף עובר במלואו את גוף המגן, ולא רק חלק קטן וכמעט בלתי מורגש, כפי שקורה לפי התקנות הנוכחיות. שינוי כזה, לפחות על הנייר, ייטיב עם הקבוצה התוקפת, ובעיני אוהדים רבים יהיה צודק יותר ויתרום לאטרקטיביות של המשחק.

