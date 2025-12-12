72 שעות של בלגן: ה-VAR הורס את הכדורגל?

כל מה שצריך זה חיבור לאינטרנט וחשבון ב-"X" כדי להבין שלא מעט אוהדים מתחילים להתעייף מאופן הפעולה של ה-VAR. יש תגובות מכל הסוגים, החל מטענות שהוא הורס את הכדורגל ועד לכך שחלק מהחוקים אבסורדיים. הסיבה? שני נבדלים שנשרקו בהפרש של 72 שעות. הראשון במשחק בליגה הספרדית, השני בליגת האלופות. התמונות פשוט מדהימות.

עד כה ראינו תמונות לכל הפחות מוזרות בהקשר של הנבדל החצי אוטומטי: ברכיים שמקדימות במעט, חלקים זעירים של הכתף שנמצאים לפני המגן. אפילו הנעל המרשימה, אם אפשר לקרוא לה כך, של לבנדובסקי, שמנעה ממנו שער באנואטה. תמונה שעשתה סיבוב בעולם והפכה לפולמוס הגדול הראשון סביב הכלי המדובר.

באותו יום הועמדה בספק אמינות ה-VAR והאופן שבו ההחלטה מוצגת לצופים. ההדמיה בתלת ממד מציגה דמויות דיגיטליות וחסרות פנים, עם מרווח טעות קטן של כמה סנטימטרים. עבור אוהדים רבים, חוק הנבדל במתכונתו הנוכחית פוגע ברגש ובטבעיות של המשחק. אך מה שקרה בימים האחרונים הופך את אותה סצנה לאנקדוטה שולית.

רוברט לבנדובסקי והנבדל שלא היה (רויטרס, צילום מסך)

יום ראשון, 7 בדצמבר. אספניול גברה על ראיו וייקאנו 0:1 בקורנייה אל פראט בזכות שער בפנדל של רוברטו פרננדס בדקה ה-39. קיקה גארסיה קבע 0:2 בדקה ה-82 כדי להבטיח את שלוש הנקודות, אך סאנצ'ס מרטינס פסל את השער בעקבות נבדל שסומן לו מה-VAR. כאשר שידרו את התמונה על מסך האצטדיון, איש לא האמין למראה עיניו. איפה בדיוק היה הנבדל?

אין נבדל? (צילום מסך)

המהלך הצית מחדש ברשתות החברתיות את הדיון סביב "חוק ונגר". וליגת האלופות השלימה את הצתת הסערה. פחות מ-72 שעות לאחר מכן, במשחק בין אוניון סן-ז'ילואז למארסיי, נשרק הנבדל הבא.

מתוך המשחק בין סן ז'ילואז למארסיי (צילום מסך)

בתמונה הראשונה אי אפשר בכלל לראות איזה חלק בגוף נמצא בעמדת נבדל, ובשנייה ברור שהחלוץ אינו מפיק כל יתרון מעמדתו. הקבוצה הבלגית, שכבר נפסל לה שער נוסף קודם לכן, סיימה את המשחק בהפסד 3:2. הבלגן, שוב, היה מושלם.

יותר ויותר אוהדים של הענף מבקשים לעצב מחדש את החוק וליישם את מה שמכונה "חוק ונגר", שהוצע על ידי המאמן האגדי של ארסנל. הצרפתי מציע שנבדל יישרק רק כאשר גוף התוקף עובר במלואו את גוף המגן, ולא רק חלק קטן וכמעט בלתי מורגש, כפי שקורה לפי התקנות הנוכחיות. שינוי כזה, לפחות על הנייר, ייטיב עם הקבוצה התוקפת, ובעיני אוהדים רבים יהיה צודק יותר ויתרום לאטרקטיביות של המשחק.