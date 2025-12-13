מתחנת דלק לעניין מבית"ר: הכירו את דניאל וורקו

דווקא במשחקו הראשון בקבוצת הבוגרים של הפועל רמת גן, דניאל (דג'אץ') וורקו היה מעורב בשער עצמי. שחקנים צעירים אחרים זה היה שובר, אך לא את הקשר בן ה-21, שהפך למשמעותי בהפועל ר"ג לאחרונה ונמצא בפנקסן של לא מעט קבוצות מליגת העל.

אז איך הפך קשר האורדונים למעורר עניין אצל המנהל המקצועי של בית"ר ירושלים אלמוג כהן, ואיך גרם לבעלים ברק אברמוב לצפות בו ביום שישי הקודם במשחק הליגה מול מ.ס כפר קאסם? באמצעות דרך ייחודית, לאט לאט, עד שאף נמנה על סגל הנבחרת הצעירה של גיא לוזון בהתכנסויות האחרונות וזכה למספר דקות בניצחון ההיסטורי על הולנד.

וורקו, במקור מיהוד, החל את דרכו במחלקת הנוער המקומית, עד שבשנתון נערים ב' הוחלט בהפועל ר"ג לצרפו. היו אלה ימי היו"ר הקודם עינב חזנוולד, מי שנחשב כמשקיע במחלקות הנוער במטרה לטפח לא מעט שחקני בית למועדון.

דג'אץ וורקו (חגי מיכאלי)

מור בוסקילה, מור סימנטוב, עומרי שמיר ואפילו אדר רטנר שעתיד להתקדם, סומנו די בהתחלה, אלא שוורקו, לא היה כזה. באופן מפתיע, דווקא בשנתו השנייה בקבוצת הנוער, כשהוא אפילו לא חריג גיל, וורקו נזרק למערכה בקבוצה הבוגרת. תחילה היה זה רוני אוואט, כאשר לאחר מכן מי שנתן לו את המושכות באופן קבוע היה המאמן דור לוי.

29 משחקים הוא רשם בליגה הלאומית כשהוא רק בן 18, כשדווקא אז, פציעה לא פשוטה שעברה בירך גרמה לעיכוב והחזירה אותו אחורה לקבוצת הנוער כחריג גיל, בהמשך להשתלבות בקבוצת הבוגרים בחלק השני של עונת המשחקים.

וורקו החל להיות ברדאר של מאמן נבחרת הנוער אופיר חיים ועוזרו אייל גידרון. לוי היה זה שהמליץ, כשבהתחלה, הקשר האלמוני לא זומן. אלא שמשחק אחד בו הגיע לצפות, הספיק לאופיר חיים להבין את הפוטנציאל והוא זומן לנבחרת הנוער.

דניאל וורקו עם דור לוי (באדיבות הפועל רמת גן)

תוך כדי, האורדונים היו שם גם כדי לסייע בחיים האישיים. יש לציין שהשחקן שמתגורר ביהוד אף פעם לא ביקש עזרה, אך מי שהגדירו אותו כ"בן המועדף", עם אופי מופנם ומנומס, קיבל סיוע. באחת הפעמים, גילו במועדון שהוא עובד בשעות הפנאי בתחנת דלק, מה שהוביל לעזרה מיידית כדי שיוכל להתרכז בכדורגל.

עד העונה וורקו לא היה כינור ראשון בהפועל ר"ג, אלא שהשנה מעמדו השתנה והוא הפך להיות כמעט חבר של קבע בהרכב הפותח של מיכאל זנדברג ובהמשך של מסאי דגו, כשפתח ב-11 מתוך 14 משחקי ליגה והשבוע כאמור התכבד בשער הראשון.

היכולת הטובה גרמה לגיא לוזון, מי שמגיע לצפות בלא מעט משחקי הליגה הלאומית, לזמנו לנבחרת. לוזון, שאוהב את השחקנים בעלי הטכניקה, אך גם קלי הרגליים והאגרסיביים כשצריך, החליט לשלבו, מה שחשף גם את כלל הכדורגל הישראלי לקשר הצעיר.

גיא לוזון (שחר גרוס)

אלא שלצד ההצלחה העונה, עד לפני קרוב לחמישה חודשים, הוא היה בכלל בכיוון אחר. העובדה שלא שיחק מספיק בעונה שעברה, בתוספת חתימתו של המאמן דור לוי בעירוני רמת השרון (לפני שהורדה לליגות הנמוכות), הובילו לכך שהוא לא היה רחוק מלצאת להשאלה, אך בר"ג התנגדו וידעו מה יש להם ביד.

עוד בקיץ, השחקן זכה ללא מעט התעניינות ממספר קבוצות, אך המגעים לא הבשילו, כאשר כרגע הקבוצות המתעניינות יחכו לראות כמה דמי השבחה יצטרכו לשלם, כשלא מן הנמנע שכבר בחודש ינואר תיסגר עסקה שעשויה להשאיר אותו בכל מקרה עד תום העונה בהפועל ר"ג.

אלמוג כהן, אחד שאוהב לצרף שחקנים בעלי פוטנציאל שלפני פריצה ועשה זאת כבר מספר פעמים, נחוש לצרפו, אך בר"ג מספרים שכלל לא בטוח שדווקא בית"ר ירושלים תהיה זאת שתקלוט אותו, כאשר גם עירוני קריית שמונה התעניינה בשחקן.

ברק אברמוב ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

"הוא שייך לרמות הגבוהות ומבחינת פוטנציאל, הוא יכול להיות לא פחות טוב מירין לוי בעתיד", אמר עליו אחד מאנשי המקצוע שעבד עימו. המודל לחיקוי של וורקו אם תהיתם, הוא קשרה של נבחרת צרפת, אנגולו קאנטה.

בסוף החודש, תהיה לו הזדמנות להוכיח עוד יותר, כשיתמודד מול עוד אחת מהמתעניינות בו, עירוני ק"ש, במסגרת משחקי גביע המדינה, כאשר עד אז, הקשר ינסה להמשיך ולכבוש ולצוד את העיניים של עוד מספר קבוצות.