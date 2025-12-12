יום שישי, 12.12.2025 שעה 14:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"המקום של ק"ש לא משקף": הפועל ת"א דרוכה

האדומים רוצים לשפר את מאזן החוץ שלהם מחר ב-17:00 מול הקבוצה מהצפון: "זה מפריע ומציק, צריכים לעבוד קשה". ברדה ישמור על ה-11, בנימין לא בסגל

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

אחרי הניצחון הגדול 4:0 בבלומפילד על הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב רוצה לפתוח את הסיבוב השני של הליגה ברגל ימין ולשפר גם את האחוזים במשחקי החוץ. עד כה, החבורה של אליניב ברדה מושלמת בבית, אך מקרטעת בחוץ ואת זה היא תרצה לשפר בסיבוב השני, כאשר מחר (שבת, 17:00) האדומים יפגשו את עירוני קריית שמונה.  

“אם היינו שומרים על מאזן טוב בחוץ כנראה שהיינו היום במקום יותר גבוה”, אמרו בחודורוב והמשיכו: “זה מפריע ומציק, אבל אם אנחנו רוצים לשפר את זה אנחנו צריכים לעבוד מחר קשה. קריית שמונה קבוצה מצוינת עם זרים מעולים, המקום שלה לא משקף בכלל”. 

מאמן הקבוצה, ברדה, צפוי לשמור על ה-11 שפתחו מצוין נגד הפועל פתח תקווה. לוקאס פלקאו, רועי אלקוקין ואנדריאן קרייב יפתחו בקישור, כשלויזוס לויזו וסתיו טוריאל ימשיכו באגפים.

אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)

אנאס מחמיד ועמית למקין עשוים לחזור לסגל, כשההחלטה תתקבל במהלך היום אחרי האימון המסכם, אבל בקבוצה אופטימיים. מי שייעדר הוא רן בנימין, לקראת המעבר לדאלאס מה-MLS. בנימין לא שיחק במחזור הקודם בגלל מחלה ולא התאמן השבוע, כעת ינוח לרגל החתימה בארה"ב. שאנדה סילבה ודורון ליידנר ימשיכו להיעדר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */