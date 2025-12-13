"רונאלדו בנבחרת לא בגלל מה שהוא עשה בעבר"

רוברטו מרטינס, מאמן נבחרת פורטוגל, מתכונן למונדיאל 2026 כשהוא נשען על שילוב של דור צעיר ומבטיח לצד הקפטן האייקוני כריסטיאנו רונאלדו. בראיון שערך, מרטינס מתייחס במפורש למעמדו של CR7, למשמעות החלום העולמי עבור פורטוגל, ולדרך שבה הוא רואה את האתגר הגדול ביותר בקריירת האימון שלו.

"כריסטיאנו רונאלדו לא משחק עם פורטוגל בגלל מה שהוא היה, אלא בגלל כמה שהוא עדיין חשוב. אנחנו רואים אצלו דוגמה שחוזרת אצל ספורטאים גדולים עם קריירה ארוכה: הם מסתגלים למה שנדרש. ראינו את כריסטיאנו פורץ ב-2004 וכולנו מודעים למה שהוא עשה בקריירה שלו. היום הוא שחקן שונה מאוד, שמשתמש היטב בניסיון שלו, בתנועות שלו, ביכולת הסיום שלו, עד כדי כך שהוא כבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים שלו בנבחרת. אנחנו לא מדברים על שחקן שמשחק בנבחרת בגלל העבר שלו, אלא על שחקן שהוא חשוב מאוד במערכים הנוכחיים של הנבחרת".

"זה מאוד עוזר לשחקנים צעירים כמו ויטיניה וז'ואאו נבש לחלוק חדר הלבשה עם שחקן כמו כריסטיאנו רונאלדו, שזכה בכל כך הרבה כדורי זהב. זה עוזר להם לדמיין את המטרה ולרכוש את הביטחון שהם יכולים להשיג אותה. ויטיניה הוא היום אחד הקשרים הטובים באירופה. ז'ואאו נבש, ביכולת חילוץ הכדור שלו ובפרופיל המאוד ייחודי שלו, כבר אחד הטובים באירופה ויש לו עוד דרך ארוכה. גם שחקנים כמו נונו מנדש, שלדעתי הוא מהשלמים ביותר בכדורגל הנוכחי עם ובלי הכדור. החומר קיים, וגם המנטליות קיימת, יש הדבקה מאוד ברורה בתוך חדר ההלבשה".

ויטיניה בפעולה (IMAGO)

"עבור פורטוגל, זכייה במונדיאל תהיה חלום, אבל זה מעולם לא קרה. זה דבר קשה מאוד. יש לנו את הרוח של אוזביו, את מה שהושג ב-1966 עם המקום השלישי, ואנחנו חוגגים עכשיו את כדור הזהב שלו מ-1965. 6 עשורים מאוד מיוחדים. יש לנו שאיפה וחלום, וגם רציונליות להבין שהדרך תהיה מאוד קשה. אבל זה לא ימנע מאיתנו לתת את כל מה שיש לנו".

"ליגת האומות חיזקה אותנו מאוד, כי זה לא רק לנצח, אלא איך ניצחנו. זה פורמט מאוד תובעני, ותמיד האמנתי בתחרות הזו. בעתיד ייתנו לה הרבה יותר ערך, כי זו התחרות עם הכי הרבה משחקים. יש שם עשרה משחקים. המונדיאל יהיה עם שמונה. בנוסף, זה משוחק לאורך השנה עם חמישה חלונות בין-לאומיים שמגבירים את הקושי מבחינת יציבות, כושר ופציעות. לנצח את גרמניה בחצי הגמר במינכן, דבר שלא קרה 25 שנה, ואז לנצח את ספרד בגמר, זה נתן לנו תוספת ביטחון, אבל גם גרם לנו להבין עד כמה הפערים בין ניצחון להפסד ברמה הזו הם מינימליים".

כריסטיאנו רונאלדו ורוברטו מרטינס (IMAGO)

"פורמט מונדיאל 2026 עם 48 נבחרות הגיוני. יש נבחרות שעבורן השתתפות במונדיאל היא לפני ואחרי. הרחבת מספר הנבחרות משיגה את זה. עם זאת, צריך למצוא נוסחה שתתגמל יותר את מי שמסיימות ראשונות בשלב הבתים, שהמשחקים יהיו תחרותיים יותר. בדומה לפורמט החדש של ליגת האלופות. אני חושב שארצות הברית, מקסיקו וקנדה יהיו מארחות נהדרות ויקדמו מופע שיבליט את כל הכישרון של השחקנים הטובים בעולם", הוסיף.

"אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שאנחנו רוצים להשתפר בכל משחק. אם נוכל לנהל, כמו בליגת האומות, את התחרותיות שיש בתוך חדר ההלבשה, אנחנו חייבים לדרוש מעצמנו את הרמה הגבוהה ביותר. להגיע או לא להגיע לגמר מונדיאל זה מסלול קשה ומורכב, אבל צריך להיות מוכנים להכל ולהיות נבחרת שלא מפחדת לחלום", סיכם.