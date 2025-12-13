יום ראשון, 14.12.2025 שעה 10:14
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

"רונאלדו בנבחרת לא בגלל מה שהוא עשה בעבר"

מאמן פורטוגל רוברט מרטינס: "הוא עדיין חשוב, מסתגל למה שנדרש ומשתמש בניסיון שלו לעזור לצעירים". על המונדיאל: "רציונליים להבין שהדרך תהיה קשה"

|
רוברטו מרטינס וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
רוברטו מרטינס וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

רוברטו מרטינס, מאמן נבחרת פורטוגל, מתכונן למונדיאל 2026 כשהוא נשען על שילוב של דור צעיר ומבטיח לצד הקפטן האייקוני כריסטיאנו רונאלדו. בראיון שערך, מרטינס מתייחס במפורש למעמדו של CR7, למשמעות החלום העולמי עבור פורטוגל, ולדרך שבה הוא רואה את האתגר הגדול ביותר בקריירת האימון שלו.

"כריסטיאנו רונאלדו לא משחק עם פורטוגל בגלל מה שהוא היה, אלא בגלל כמה שהוא עדיין חשוב. אנחנו רואים אצלו דוגמה שחוזרת אצל ספורטאים גדולים עם קריירה ארוכה: הם מסתגלים למה שנדרש. ראינו את כריסטיאנו פורץ ב-2004 וכולנו מודעים למה שהוא עשה בקריירה שלו. היום הוא שחקן שונה מאוד, שמשתמש היטב בניסיון שלו, בתנועות שלו, ביכולת הסיום שלו, עד כדי כך שהוא כבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים שלו בנבחרת. אנחנו לא מדברים על שחקן שמשחק בנבחרת בגלל העבר שלו, אלא על שחקן שהוא חשוב מאוד במערכים הנוכחיים של הנבחרת".

"זה מאוד עוזר לשחקנים צעירים כמו ויטיניה וז'ואאו נבש לחלוק חדר הלבשה עם שחקן כמו כריסטיאנו רונאלדו, שזכה בכל כך הרבה כדורי זהב. זה עוזר להם לדמיין את המטרה ולרכוש את הביטחון שהם יכולים להשיג אותה. ויטיניה הוא היום אחד הקשרים הטובים באירופה. ז'ואאו נבש, ביכולת חילוץ הכדור שלו ובפרופיל המאוד ייחודי שלו, כבר אחד הטובים באירופה ויש לו עוד דרך ארוכה. גם שחקנים כמו נונו מנדש, שלדעתי הוא מהשלמים ביותר בכדורגל הנוכחי עם ובלי הכדור. החומר קיים, וגם המנטליות קיימת, יש הדבקה מאוד ברורה בתוך חדר ההלבשה".

ויטיניה בפעולה (IMAGO)ויטיניה בפעולה (IMAGO)

"עבור פורטוגל, זכייה במונדיאל תהיה חלום, אבל זה מעולם לא קרה. זה דבר קשה מאוד. יש לנו את הרוח של אוזביו, את מה שהושג ב-1966 עם המקום השלישי, ואנחנו חוגגים עכשיו את כדור הזהב שלו מ-1965. 6 עשורים מאוד מיוחדים. יש לנו שאיפה וחלום, וגם רציונליות להבין שהדרך תהיה מאוד קשה. אבל זה לא ימנע מאיתנו לתת את כל מה שיש לנו".

"ליגת האומות חיזקה אותנו מאוד, כי זה לא רק לנצח, אלא איך ניצחנו. זה פורמט מאוד תובעני, ותמיד האמנתי בתחרות הזו. בעתיד ייתנו לה הרבה יותר ערך, כי זו התחרות עם הכי הרבה משחקים. יש שם עשרה משחקים. המונדיאל יהיה עם שמונה. בנוסף, זה משוחק לאורך השנה עם חמישה חלונות בין-לאומיים שמגבירים את הקושי מבחינת יציבות, כושר ופציעות. לנצח את גרמניה בחצי הגמר במינכן, דבר שלא קרה 25 שנה, ואז לנצח את ספרד בגמר, זה נתן לנו תוספת ביטחון, אבל גם גרם לנו להבין עד כמה הפערים בין ניצחון להפסד ברמה הזו הם מינימליים".

כריסטיאנו רונאלדו ורוברטו מרטינס (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו ורוברטו מרטינס (IMAGO)

"פורמט מונדיאל 2026 עם 48 נבחרות הגיוני. יש נבחרות שעבורן השתתפות במונדיאל היא לפני ואחרי. הרחבת מספר הנבחרות משיגה את זה. עם זאת, צריך למצוא נוסחה שתתגמל יותר את מי שמסיימות ראשונות בשלב הבתים, שהמשחקים יהיו תחרותיים יותר. בדומה לפורמט החדש של ליגת האלופות. אני חושב שארצות הברית, מקסיקו וקנדה יהיו מארחות נהדרות ויקדמו מופע שיבליט את כל הכישרון של השחקנים הטובים בעולם", הוסיף.

"אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שאנחנו רוצים להשתפר בכל משחק. אם נוכל לנהל, כמו בליגת האומות, את התחרותיות שיש בתוך חדר ההלבשה, אנחנו חייבים לדרוש מעצמנו את הרמה הגבוהה ביותר. להגיע או לא להגיע לגמר מונדיאל זה מסלול קשה ומורכב, אבל צריך להיות מוכנים להכל ולהיות נבחרת שלא מפחדת לחלום", סיכם.

