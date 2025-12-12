עזו סובל מקרע וצפוי להיעדר בין 6-8 שבועות

מ.ס אשדוד סיימה את הסיבוב הראשון של העונה בליגת העל כשהיא במצב מצוין ומדורגת במקום השביעי אחרי מספר משחקים מרשימים. לצערה, היא ספגה מכה לאחר שאורי עזו, שנפצע והוחלף במשחק האחרון מול טבריה, עבר בדיקת MRI שבה אובחן כי הוא סובל מקרע במפשעה. הקשר יחל בהליך שיקום עם הצוות הרפואי של המועדון והוא צפוי להיעדר מהמגרשים בין שישה לשמונה שבועות.

לאחר סאגת המעבר שלו ממכבי תל אביב בקיץ, אורי עזו מצא את מקומו לאט לאט באשדוד וברוב המקרים שיחק כמחליף. דווקא כשקיבל את הקרדיט ב-11 מול טבריה, הוא נאלץ לרדת בגלל פציעה שתוביל להיעדרות ממושכת מהמגרשים.

למרות זאת, אשדוד ממשיכה להתכונן לפתיחת הסיבוב השני. אחרי ארבע תוצאות תיקו רציפות, כשהאחרונה מאכזבת נגד עירוני טבריה, במועדון פותחים את הסיבוב השני של הליגה במטרה לחזור למסלול הניצחונות על חשבון הפועל ירושלים מתחתית הליגה מחר (שבת) ב-15:00.

“הפועל ירושלים קבוצה טובה שתבוא להילחם ולקחת את הנקודות”, אמר מאמן אשדוד חיים סילבס. “היא לא נמצאת במקום הטבעי שלה. מצידנו נרצה להמשיך את התקופה הטובה שלנו יחד עם הקהל ולעשות את הניצחון. נתמודד עם כל הפציעות, זה הזמן של הסגל הרחב להיכנס פנימה”.

חיים סילבס, "זה הזמן של הסגל הרחב להיכנס פנימה" (ראובן שוורץ)

סילבס ייאלץ להתמודד שוב עם לא מעט היעדרויות. עמנואל אג'יי ייעדר בגלל כרטיס אדום, רועי גורדנה בגלל צהובים, אורי עזו בגלל הקרע במפשעה והם מצטרפים לקארים קימבידי, טום בן זקן ואדיר לוי.

מי שעשוי להחליף את עזו הוא בן הדדי שהצטרף בקיץ מרמת השרון וזאת יכולה להיות הבכורה שלו בהרכב, כמו כן חמודי עאמר חזר לכשירות ויחליף את אג’יי שתפקד במקומו נגד טבריה כמגן שמאלי. שלו הרוש תורגל כמחליפו של רועי גורדנה לצד נועם מוצ’ה ואיליי טמם.