הדרישה של כפר קאסם ממכבי פ"ת על נואף בזיע

נואף בזיע הוא אחת ממטרות הרכש המרכזיות של מכבי פתח תקווה בחלון ההעברות הקרוב, אך נראה שהעסקה לא תהיה כל כך פשוטה ולמרות היחסים הטובים בין קבוצתו מ.ס כפר קאסם לבין המלאבסים, הקבוצה מהמגזר לא תיתן אותו בחינם למוליכת הטבלה.

בכפר קאסם מתכוונים לדרוש פיצוי כספי, או לחילופין לקבל כמה שחקנים שפחות משחקים במדי פ"ת לאחרונה, כמו הדר פוקס או מוחמד ח'טיב שכבר שיחק במועדון, כשגם שמות כמו אמיר אלטורי עשויים להיות רלוונטים.

בינתיים, מי שנראה שיהיה מבוקש מאוד בחלון הקרוב הוא הקשר ארי כהן: לאחר שפרסמנו על ההתעניינות של הקבוצה של נועם שוהם, גם הפועל כפ"ס של אדם לם הצטרפה למאבק ורוצה להחזיר אותו לקדנציה שנייה במועדון לאחר ששיחק במדיה בעונת 2023/24.

ארי כהן (ראובן שוורץ)

גם בהפועל כפר שלם לא מספיק מרוצים ומתכננים שינויים: הצעד הראשון נעשה בימים האחרונים, כשבקבוצה הגיעו להסכמה הדדית עם הבלם הפורטוגלי גוהאו סידוניו על פרידה והוא צפוי לעזוב את ישראל.

עוד זר שעוזב הוא גודסווי דוניו, חלוצה של הפועל עכו, שנפצע לאחרונה ובמועדון הגיעו גם כן להסכמה על פרידה בשבוע האחרון. דוניו עוזב את המועדון, כאשר הוא לא הספיק לכבוש במדי הקבוצה.