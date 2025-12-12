מכבי פ"ת ניצחה 1:2 את ראשל"צ במפגש הצמרת

המחזור ה-15 של הליגה הלאומית החל לו היום (שישי) בצהריים, כשבמשחק המרכזי, מכבי פתח תקווה ניצחה 1:2 נפלא את הפועל ראשון לציון ונשארה במקום הראשון. בנוסף, הפועל כפר שלם גברה 1:3 על מכבי יפו, הפועל רמת גן ניצחה 0:1 את הפועל חדרה, 2:2 דרמטי להפועל רעננה והפועל נוף הגליל ומ.ס כפר קאסם ועירוני מודיעין נפרדו ב-0:0 מאכזב.

מכבי פתח תקווה – הפועל ראשון לציון 1:2

במפגש הצמרת הלוהט, הקבוצה מעיר היין לא יכלה למלאבסים, ששלטו כבר מהדקה הראשונה וניצחו בצדק. חוסה קורטס העלה את המארחת ליתרון בשער נפלא, עמית צור השווה עם גול ענק, אך הקפטן, מוחמד הנדי, השאיר את 3 הנקודות אצל הקבוצה הביתית וכך גם את המקום הראשון.

נועם שוהם אמר אחרי הניצחון: “כל החכמה בכדורגל, אצל קבוצות שרוצות להיות בצמרת ולעלות ליגה, זה לצאת מהפסדים בצורה טובה ולא לשקוע לעצבות. אין מה לעשות, לקבוצות כדורגל יש גם ימים פחות טובים, היינו בימים פחות טובים ואני חושב שהיום קצת חזרנו לקבוצה האמיתית שהיינו, ראשל”צ הבקיעו גול יפה מהבעיטה הראשונה שלהם, וזה קצת הלחיץ אותנו כי התוצאה הייתה חשובה לנו, כי יש לנו מטרות, ובסופו של דבר הנקודות הגיעו לנו.

“אמרתי לשחקנים שצריכים לסיים את הסיבוב הראשון טוב, כדי שנפתח את הסיבוב השני עוד יותר טוב, אנחנו מתכננים לחזק את הסגל בעוד שניים שלושה שחקנים, הבאנו את איתן טיבי, שהוא מוסיף המון מבחינת מנהיגות, והוא עוד בלם ברוטציה. סיבוב שני זה סיבוב שאם שחקן נפצע ואין לו מחליף זה יכול לשבש הכל אז רוצים להגיע לסיבוב הכי טוב שאפשר ונעשה הכל כדי שמכבי פתח תקווה תעלה ליגה”.

גם מאמן המפסידה, דוד מרטן, דיבר: “מאוכזב מהמשחק כי לא הראינו את מלוא היכולת שלנו, צריך לפרגן לפתח תקווה שהיה להם משחק טוב, מחצית ראשונה היינו אנמיים ולא נכנסו טוב למשחק בדקות הראשונות, הלכנו אחורה יותר מידי ואיבדנו הרבה. מחצית שניה הגענו אחרים, ידענו להשוות מהר, אבל הפנדל שקיבלנו מיד אחרי הגול נתנה לנו מכה. התאוששנו בחצי השעה האחרונה, היינו דומיננטיים ויצרנו מצבים אבל זה לא הספיק מול יריבה שכנראה תעלה ליגה בסיום העונה, ואנחנו נמשיך לנסות לצבור נקודות במקומות אחרים.

“יש לנו העונה מרקם מיוחד של שחקנים, חדר הלבשה חזק שכולם מושכים אחד את השני למעלה למען ההצלחה, זה לא דבר טריוויאלי בסופו של דבר, ואנחנו נצטרך לדעת להתחזק בינואר נקודתית שלא יפגע במרקם שלנו אבל גם יחזק אותנו, ננסה לעשות את זה בחכמה כדי להגיע לפלייאוף העליון בנקודת הזינוק הכי טובה שיש’.

דקה 43, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: הנה זה בא! כדור ארוך מאוד נשלח לכיוונו של חוסה קורטס, שהוריד עם הכתף וסיים חד לפינה הקרובה.

דקה 47, שער! הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: שער ענק של עמית צור, שאיזן את התוצאה עבור הקבוצה מעיר היין.

דקה 50, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-1:2: קצב אדיר! המארחת קיבלה פנדל, מוחמד הנדי ניגש לנקודה ושם את הכדור בפנים.

מכבי יפו – הפועל כפר שלם 3:1

במפגש מרתק בבלומפילד, הייתה זו דווקא הקבוצה הביתית שעלתה ראשונה על הלוח מנגיחה של אבי תורג’מן. עוד במחצית הראשונה, שי קונסטנטיני השווה, כשבמהלך החצי השני גול מדהים של גיא סביליה ושער עצמי של כובש השער הראשון, אבי תורג’מן, נתנו את הניצחון לכתומים.

דקה 14, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: מתן בית יעקב שלח קרן נהדרת לרחבה, אבי תורג’מן עלה מעל כולם ומצא את הפינה הרחוקה.

דקה 44, שער! כפר שלם השוותה ל-1:1: כדור גבוה נכנס לרחבה, כששחקן האורחת הוריד אותו לשי קונסטנטיני, שסיים לרשת.

דקה 57, שער! כפר שלם עלתה ל-1:2: וואו, איזה גול אדיר. כדור חזר לגיא סביליה, שמ-30 מטרים, מהמקום, שלח אותו לבין החיבורים.

דקה 70, שער! כפר שלם עלתה ל-1:3: כדור עלה מצד שמאל ננגח ופגע באבי תורג’מן, שהרחיק לשערו הוא.

הפועל חדרה – הפועל רמת גן 1:0

בעוד מפגש מסקרן, הקבוצה האורחת הצליחה לקחת 3 נקודות יקרות משער פשוט נפלא של דוד אסנקה, שהשאיר מספר שחקנים מאחור וכבש באופן שנתן דמיון לשערו של השני של אוסקר גלוך בליגת האלופות השבוע.

דקה 33, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: איזה גול ענק של דוד אסנקה! שחקן הכנף התקדם ללא הפרעה, עד ששלח פס חזק לפינה הרחוקה.

מ.ס כפר קאסם – עירוני מודיעין 0:0

זו הייתה התמודדות די מבטיחה של שתי קבוצות שנמצאות בחלקה העליון של טבלת הליגה הלאומית, אך הוא אכזב במיוחד, אחרי ששתיהן לא הצליחו למצוא כלל את הרשת, ובאופן כללי הציגו קצב די נמוך.

הפועל רעננה – הפועל נוף הגליל 2:2

במפגש תחתית רותח, הקבוצה המארחת הייתה ביתרון כפול כבר אחרי עשר דקות של משחק משערים של טארק בושאנק ומיכאל ממן, אך האורחת לחצה ולחצה, עד שהצליחה להשיג שער מצמק מראשו של שי מוסינקו, ושוויון דרמטי מעוד נגיחה, הפעם של דולב אזולאי. אדיר קורדובה הורחק.

דקה 5, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: כדור חופשי הורם מצד ימין, הכדור ננגח לכיוונו של טארק בושאנק, שסיים בוולה מול שער חשוף.

דקה 10, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: עוד מצב נייח, הפעם בלבלה ברחבה הובילה את הכדור למיכאל ממן, שסיים חזר ברגל שמאל פנימה.

דקה 53, שער! נוף הגליל צימקה ל-2:1: כדור עלה מצד ימין, שי מוסינקו נגח לרשת.

דקה 76: רעננה נשארה בעשרה שחקנים, אחרי פאול חזק של אדיר קורדובה, שהורחק.

דקה 91, שער! נוף הגליל השוותה ל-2:2: איזו דרמה! קרן עלתה לתוך הרחבה, דולב אזולאי נגח פנימה.