אונדאב: זה עיצבן אותי, פשוט לא יכול לקרות

מכבי תל אביב התקשתה להתמודד עם שטוטגרט אמש (חמישי) כשהפסידה 4:1 במסגרת הליגה האירופית. למרות הניצחון, חלוצה של היריבה, דניז אונדאב, לא היה רגוע.

כשהוא הוחלף בדקה ה-62 השחקן נראה עצבני ונענע את ראשו בשלילה. כשנשאל אם הסיבה הייתה החילוף הסביר כי זו “לא הייתה הבעיה”, וסיפר מה גרם לעצבים שלו על כר הדשא.

“אחרי ה-3:0 שיחקנו בצורה רשלנית, למרות שהתייחסנו לבעיות האלה. איבדנו את הקצב וכולם רק רצו לעשות משהו שוב”, הסביר אונדאב בראיון לאחר ההתמודדות.

החלוץ הדגיש את השער המצמק של רוי רביבו כסיבה לאכזבתו: “השער שספגנו עיצבן אותי מאוד בגלל שאלה בדיוק הדברים עליהם אנחנו מדברים לפני המשחק. זה פשוט לא יכול לקרות, וזו לא שאלה של איכות”.

רוי רביבו ממהר להחזיר את הכדור לחצי (IMAGO)

אונדאב הדגיש את המחסור ברצון לאורך כל המשחק, מחסור שלא היה קיים במכבי ת”א לטענתו: “קיבלנו יריבה ששיחקה עד הסוף, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל לא עשינו את זה. ככה אנחנו מזמינים את היריבות לתקוף אותנו”.