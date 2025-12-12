אינטר מיאמי רכשה את דה פול ב-15 מיליון אירו

אינטר מיאמי השלימה הישג ענק לאחרונה לאחר שהפכה לאלופה עם ניצחון 1:3 מול ונקובר בגמר ה-MLS, וכעת בקבוצה לא נחים על זרי הדפנה והשלימו מהלך משמעותי לעונה הבאה.

על פי פבריציו רומאנו, במועדון הפעילו את סעיף השחרור שהיה בחוזה של השחקן המושאל רודריגו דה פול, והוא יישאר בחוזה קבוע כשאתלטיקו מדריד תקבל עבורו כ-15 מיליון אירו.

דה פול הארגנטינאי הגיע למועדון בעקבות חברו הטוב ליאו מסי, והשניים הצעידו את הקבוצה בדרך לאליפות. הקשר הגיע ביולי בהשאלה ולקח חלק משמעותי בשלבים המכריעים, כולל שער במשחק הגמר.

רודריגו דה פול חוגג את השער בגמר (IMAGO)

אותו השער בגמר הגיע בדיוק בזמן, כשהוא היחיד שכבש במסגרת הליגה בקבוצה. היו לו עוד 11 הופעות בעונה הסדירה ו-6 הופעות בפלייאוף, שבהן בישל חמישה שערים.

זהו מהלך משמעותי נוסף של האלופה הטרייה, לאחר שבחודש אוקטובר הודיעה על הארכת חוזה לשחקן העונה ב-MLS, ליאו מסי, שיישאר עד דצמבר 2028.