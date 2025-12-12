יום שישי, 12.12.2025 שעה 06:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

יונתן כהן יחזור להרכב הפועל פ"ת מול מכבי ת"א

בביקורו הראשון בבלומפילד מאז עזב, הקשר יחליף את סונגה המורחק, שעדיין לא הוחלט מה גובה הקנס שיקבל. עידן כהן חזר להתאמן, אך לא צפוי להיכלל בסגל

|
יונתן כהן (שחר גרוס)
יונתן כהן (שחר גרוס)

לאחר ההפסד הצורב להפועל תל אביב במחזור האחרון, הפועל פתח תקווה תצא ביום שני הקרוב לבלומפילד כדי לפגוש את מכבי תל אביב, כשאתמול (חמישי), המשיכו שחקניו של עומר פרץ בהכנות.

צ'אפיוקה סונגה עוד לא עמד לוועדת משמעת במועדון, כאשר בפ"ת עוד לא הוחלט אם לקנוס אותו בסכום הכסף המינימלי, אשר לא מחייב ועדת משמעת, כשהדבר ייקבע על ידי מנכ”ל המועדון טים פלוטקין כשישוב בימים הקרובים ארצה.

בכל אופן, הקשר המורחק ייעדר מהמשחק הקרוב, כאשר מי שיחזור להרכב לאחר מספר שבועות (לראשונה מאז המשחק בו כבש ונפצע מול הפועל חיפה) הוא הקשר יונתן כהן, כאשר המלאבסים מבינים שהם חייבים שחקני הכרעה. עבור כהן, יהיה זה ביקור ראשון כיריב מול הקבוצה בה גדל, לראשונה מאז עזב לפני שנה וחצי.

עידן כהן (משמאל) (ראובן שוורץ)עידן כהן (משמאל) (ראובן שוורץ)

עידן כהן, שנפצע במשחק מול הפועל באר שבע ומשך ההיעדרות היה אמור להיות קרוב לשבועיים, הפתיע כשחזר אתמול לאימונים מלאים, אך הנטייה בצוות המקצועי היא לא לסכנו במשחק מול מכבי ת"א ולתת לו שבוע נוסף של מנוחה.

בנושא אחר, במועדון מרוצים מיכולתה של קבוצת הנוער, שלראשונה מזה זמן רב, נמצאת מעל היריבה העירונית בטבלה, כאשר מחר ייערך באצטדיון המושבה הדרבי הגדול של העיר.

