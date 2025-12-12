יום שישי, 12.12.2025 שעה 20:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
18601-7849עירוני ר"ג
15762-76410אליצור חולון
14653-6909הפועל לב י-ם
14625-6309הפועל ראשל"צ
14654-6559 מכבי כרמיאל בית הכרם
13538-6238מכבי בנות אשדוד
11607-5868מכבי חיפה
11851-68210הפועל ב"ש/דימונה
9551-4727בנות פ"ת
7392-3485אליצור רמלה

מכבי בנות אשדוד ניצחה 57:106 את ב"ש/דימונה

מוליכת הליגה בלתי ניתנת לעצירה כשגברה 72:85 על ראשל"צ. מכבי אשדוד הביסה 57:106 את הפועל ב"ש/דימונה, כרמיאל הפתיעה 69:78 את אליצור חולון בחוץ

|
הדר חדד מול מול אופק טלקר (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)
הדר חדד מול מול אופק טלקר (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)

המחזור העשירי בליגת אתנה ווינר בכדורסל נשים אמש (חמישי) סיפק לנו דרמות ענק, שיאים חדשים וניצחונות מפתיעים. מכבי רמת גן בלתי ניתנת לעצירה כבר עשרה משחקים, כשהפעם ניצחה 72:85 את הפועל ראשון לציון, מכבי אשדוד הביסה 57:106 את הפועל באר שבע/דימונה, אך ההפתעה הגדולה מכולן, מכבי כרמיאל בית הכרם ניצחה 69:78 את אליצור חולון במשחק חוץ.

מכבי בנות אשדוד – הפועל ב”ש דימונה 57:106

הרבע הראשון של שירה העליון וחניכותיה היה נפלא מול העולה החדשה ונפתח ב-0:14, עלה ל-7:25 והסתיים ב-11:31. המחצית הסתיימה עם 17 נקודות לוואטס והמשך המומנטום של המקומיות עם 27:54. כשהתוצאה עמדה על 51:93 למקומיות, המארחות לא הורידו רגל מהגז עד לשריקה, במשחק שהסתיים בהפרש של 49 נקודות.

שירה העליון נתנה להילה חדד את ההזדמנות וזו השיבה ב-6 מתוך 10 ל-3 ובסך הכל 23 נקודות ו-8 ריבאונדים, לעומת הממוצע עד עתה של 4.4 נקודות ו-2.4 ריבאונדים.

שירה העליון. מרוצה מהניצחון (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)שירה העליון. מרוצה מהניצחון (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)
טליה סידני סירני (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)טליה סידני סירני (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)
שדא כנעאן מול מאיה זילברשלג (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)שדא כנעאן מול מאיה זילברשלג (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה)

קלעו לאשדוד: מלשקה 21 נקודות ו-7 ריבאונדים, וואטס 19 נק’, זילברשלג 18 נק’ ו-10 ריב’, סער 11 נק’, סידני סרני 5 נק’, קארי 4 נק’, מיליציה יובנוביץ׳ 3 נק’ ו-7 אסיסטים, כהן 2 נק’.

קלעו לבאר שבע: ווסטברוק 11 נקודות, כנעאן 10 נק’, הארדן (12 ריבאונדים) וכנעאן 10 נק’ כ”א, טלקר ויורקביצ’וס 8 נק’ כ”א, יהל יובנוביץ 6 נק’. 

הפועל ראשל”צ – מכבי רמת גן 85:72

אלופת הסיבוב הראשון כבר הובילה 5:22 במהלך הרבע הראשון, אבל ההתאוששות של הכתומים סיימה אותו ב-19:26 לאורחת. אחרי הפתיחה הגרועה שלה, הקבוצה מעיר היין הצליחה להתעלות ולהשוות ל-35:35, אח”כ, הצליחה לעלות ל-37:38, אך המחצית הסתיימה ב-38:40 למובילת הטבלה.

ברבע השלישי, החניכות של עדן ענבר חזרו למשחק ההתקפה המשובח שלהן והרבע הסתיים ב-52:66. הרבע הרביעי נפתח בריצת 0:11 לאורחות, כשזיו ארז נאלץ לקחת פסק זמן כדי להרגיע את הריצה שהסתיימה בנקודה יתרון לרמת גן. מוליכת הליגה עבדה קבוצתי עם 28 אסיסטים ו-21 נקודות מתפרצות, לעומת 16 אסיסטים ו-9 נקודות במתפרצת לראשל״צ.

קלעו לרמת גן: ויויאנס 19 נקודות ו-7 ריבאונדים, אייזנר 12 נק’ ו-7 אסיסטים, חתוקאי 12 נק’, תירוש 12 נק’ ו-8 אס’, תומס 10 נק’, סטאוטמן 9 נק’, 7 ריב’ ו-4 חטיפות, גורסיץ' 8 נק’, קסנטיני 3 נק’. 

קלעו לראשון לציון: יינג 25 נקודות ו-10 ריבאונדים, בולדירבה 15 נק’ ו-8 ריב’, ציפל 14 נק’, 8 ריב’ ו-9 אס’, קריסטין לין 10 נק’, בוגיצ'ביץ' 5 נק’, יצחקי 3 נק’.

הפועל לב ירושלים – מכבי חיפה 79:85

הרבע הראשון הסתיים צמוד עם 19:20 למקומיות. החיפאיות עם 7 מ-12 ל-3, סיימו את המחצית ביתרון של 32:47 כאשר הירושלמיות עם 3 מ-12 ל-3. המחצית השנייה הייתה כולה של הירושלמיות, הרבע שלישי הסתיים עם 60:64 לחיפאיות והרבע האחרון הסתיים בניצחון 79:85. המנצחת הגיעה ל-48 אחוזים מה-3 ו-34 נקודות מהספסל, לעומת 34 אחוזים לחיפאיות מה-3 וללא נקודות מהספסל כלל.

קלעו לירושלים: ליטלטון ולזיץ (9 אסיסטים) 20 נקודות כ”א, פוקס-רובטין 12 נק’, מוריסון 13 נק’, ווילקינסון 8 נק’ ו-9 ריבאונדים, אוסיגאווי 6 נק’, מישר 2 נק’.

קלעו לחיפה: סלרס 29 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, מונונגה 22 נק’ ו-11 ריב’, היגינס 12 נק’, כיוף 8 נק’ ו-6 אס’, פרסלי 8 נק’.

אליצור חולון – מכבי כרמיאל בית הכרם 78:69

כרמיאל סיימה רבע ראשון מצוין כשחולון לא הצליחה לעלות ליתרון לאורך כל המשחק. כל החמישייה של כרמיאל סיימו עם נקודות דו ספרתיות. כרמיאל עם 100 אחוזים מהקו, 14 מ-14 ו-49 אחוז מהשדה, חולון רק עם 7 מ-13 מהקו ו-38 אחוז מהשדה. 

קלעו לכרמיאל: ג׳נקינס 21 נקודות ו-13 ריבאונדים, הירן עם 19 נק’, 12 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, עמאר וגומז 12 נקודות כ”א, בראון 11 נק’, לביא 10 נק’, טוויטו ובוגיצביץ 2 נק’ כ”א.

קלעו לחולון: קלי 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, ברון 15 נק’, בראון 11 נק’, כהן 9 נק’, ג׳וזף 5 נק’ ו-7 ריב’, דיאלו 4 נק’, אורן 3 נק’. 

משחקה של אליצור רמלה נדחה בשל משחקה הראשון מבין השניים בשלב הפלייאוף ביורוקאפ, בו הפסידה לאולימפיאקוס 93:86. 

