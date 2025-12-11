יום ראשון, 14.12.2025 שעה 02:51
מסע השיקום של מכבי תל אביב מתחיל עכשיו

הצהובים יחזרו להתעסק בליגה אחרי עוד תבוסה באירופה. על מי צריך לבנות בסגל, ההגנה, הזרים שחייבים המשכיות, עמדת החלוץ בינואר, פרץ ועוד. האזינו

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

אחרי עוד תבוסה באירופה עם 4:1 לשטוטגרט, בקמפיין חלש ומאכזב מאוד, אך אולי גם צפוי ביחס ליריבות, מכבי תל אביב תחזור כעת להתעסק בדבר החשוב ביותר - הליגה. 

עד המשחקים הבאים באירופה לצהובים מחכים שישה מחזורים, כחצי סיבוב בליגת העל, ועוד אחד בגביע המדינה מול הפועל חיפה. זו התקופה שבה המשחקים ברובם יהיו פעם בשבוע, העומס יורד וזה הזמן להתחיל להרוויח שחקנים כדי לגלות האם יש בקבוצה הזאת מה שצריך כדי לקחת אליפות.

פודקאסט מכבי ת”א מסכם את ההפסד לשטוטגרט, אך מתייחס ברובו לסגל של ז’רקו לאזטיץ’ ולשחקנים שעליהם צריך להתחיל לבנות ועל אלה שאפשר. ההגנה שצריכה לשחק, המערך והזרים שחייבים לקבל כמה משחקים רצופים בהרכב כדי שנוכל באמת להבין האם הם טובים או לא.

וגם: מה יהיה עם עמדת החלוץ בינואר אחרי פציעת יון ניקולאסקו, המשחק הקרוב מול הפועל פתח תקווה, העמדה שבה דור פרץ צריך לשחק ועוד. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני בפרק חדש, האזנה נעימה.

