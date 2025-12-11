יום שישי, 12.12.2025 שעה 02:26
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2917-3314מכבי פ"ת1
2911-2414מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2121-2214הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1924-2314עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1717-1714הפועל עכו10
1720-1314הפועל רעננה11
1530-2514מכבי יפו12
1420-1914הפועל חדרה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

לראשונה העונה: חזן תורגל מחוץ להרכב מכבי פ"ת

שוהם מתכנן זעזוע לקראת המפגש מול ראשל"צ מחר ב-15:00: "משחק עונה כמו מול הרצליה, מקווה שהבנו למה הפסדנו". טיבי הרשים וייכלל בסגל, ורד בחוץ

|
לירן חזן עם הכדור (ראובן שוורץ)
לירן חזן עם הכדור (ראובן שוורץ)

דריכות גדולה במכבי פ"ת לפני המשחק מחר (שישי, 15:00) מול הפועל ראשל"צ, כאשר לאחר ההפסד למכבי הרצליה, המלאבסים יודעים שהפסד נוסף, או אפילו אובדן נקודות, עשוי לעלות את מפלס הלחץ במועדון ולהוביל לצעדים.

על פי המסתמן מהאימון המסכם, המאמן נועם שוהם מתכוון מחר לבצע זעזוע בהרכב הפותח ולהוריד לספסל את הקשר לירן חזן, לראשונה העונה. בפ"ת מקווים שחזן, שחווה עונה לא קלה בה הדברים הולכים לו יותר קשה, ירגיש פחות לחץ מהספסל כאשר מי שיכנס להרכב יהיה עידן דהן.

איתן טיבי, שחתם במועדון רק בימים האחרונים, הרשים באימונים הראשונים ונראה בכושר טוב, כשכבר נגד ראשון הוא ייכלל בסגל ויפתח על הספסל. עידן ורד לעומת זאת ערך שני אימונים מלאים, אך שוהם החליט שלא לכלול אותו עדיין בסגל.

איתן טיבי במדי מכבי פ"ת (באדיבות המועדון)איתן טיבי במדי מכבי פ"ת (באדיבות המועדון)

שוהם ערך אסיפת וידאו לשחקנים והגדיר את המשחק מחר כ"משחק עונה כמו מול הרצליה", כאשר גיא דזנט הפצוע ייעדר שבוע נוסף ועומר שירזי יפתח גם מול הכתומים בעמדת המגן הימני.

"ראשון לציון היא קבוצה מאוד איכותית עם מאמן מצוין וזה בהחלט אתגר קשה. כאב לנו ההפסד האחרון להרצליה ואני מקווה שכולנו הבנו למה הפסדנו, אבל מחר משחק חדש והמטרה לחזור למסלול הניצחונות", אמר המאמן שוהם לקראת המשחק. "אין לנו זמן לדיכאונות אחרי הפסדים וגם לא לחגיגות אחרי ניצחונות. יום חדש, משחק חדש וכולנו מרוכזים איך לנצח".

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, סמואל אווסו, חוסה קורטז, עידן דהן ופרנק ריבולייה.

