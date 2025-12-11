לראשונה העונה: חזן תורגל מחוץ להרכב מכבי פ"ת

דריכות גדולה במכבי פ"ת לפני המשחק מחר (שישי, 15:00) מול הפועל ראשל"צ, כאשר לאחר ההפסד למכבי הרצליה, המלאבסים יודעים שהפסד נוסף, או אפילו אובדן נקודות, עשוי לעלות את מפלס הלחץ במועדון ולהוביל לצעדים.

על פי המסתמן מהאימון המסכם, המאמן נועם שוהם מתכוון מחר לבצע זעזוע בהרכב הפותח ולהוריד לספסל את הקשר לירן חזן, לראשונה העונה. בפ"ת מקווים שחזן, שחווה עונה לא קלה בה הדברים הולכים לו יותר קשה, ירגיש פחות לחץ מהספסל כאשר מי שיכנס להרכב יהיה עידן דהן.

איתן טיבי, שחתם במועדון רק בימים האחרונים, הרשים באימונים הראשונים ונראה בכושר טוב, כשכבר נגד ראשון הוא ייכלל בסגל ויפתח על הספסל. עידן ורד לעומת זאת ערך שני אימונים מלאים, אך שוהם החליט שלא לכלול אותו עדיין בסגל.

איתן טיבי במדי מכבי פ"ת (באדיבות המועדון)

שוהם ערך אסיפת וידאו לשחקנים והגדיר את המשחק מחר כ"משחק עונה כמו מול הרצליה", כאשר גיא דזנט הפצוע ייעדר שבוע נוסף ועומר שירזי יפתח גם מול הכתומים בעמדת המגן הימני.

"ראשון לציון היא קבוצה מאוד איכותית עם מאמן מצוין וזה בהחלט אתגר קשה. כאב לנו ההפסד האחרון להרצליה ואני מקווה שכולנו הבנו למה הפסדנו, אבל מחר משחק חדש והמטרה לחזור למסלול הניצחונות", אמר המאמן שוהם לקראת המשחק. "אין לנו זמן לדיכאונות אחרי הפסדים וגם לא לחגיגות אחרי ניצחונות. יום חדש, משחק חדש וכולנו מרוכזים איך לנצח".

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, סמואל אווסו, חוסה קורטז, עידן דהן ופרנק ריבולייה.