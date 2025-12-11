יום חמישי, 11.12.2025 שעה 20:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

פרץ, דוידה ואסאנטה בספסל: רוטציה במכבי ת"א

לאזטיץ' עם שינויים רבים למשחק מול שטוטגרט ב-19:45: בן חמו בהגנה במערך של חמישה לצד הייטור וקמארה, גם משפתי, שחר, וארלה, אנדרדה ונוי יפתחו

|
דור פרץ ואושר דוידה (שחר גרוס)
דור פרץ ואושר דוידה (שחר גרוס)

מכבי תל אביב תפגוש הערב (חמישי, 19:45) את שטוטגרט במסגרת המחזור השישי של הליגה האירופית. לצהובים כבר אין סיכוי אמיתי להעפיל לשלב הבא ונראה כי ריבוי הפציעות והעומס עושה את שלו, שכן המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, בחר ברוטציה גדולה מאוד למשחק הערב. 

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, נועם בן הרוש, איתי בן חמו, מוחמד עלי קמארה, הייטור, רוי רביבו, עידו שחר, איתמר נוי, קרווין אנדרדה, חליו וארלה וסייד אבו פרחי. 

במרכז הרוטציה, אחרי הפציעות של כריסטיאן בליץ’, איסוף סיסוקו ויון ניקולאסקו, מי שיקבלו מנוחה ולא יפתחו בהרכב הם הקפטן, דור פרץ, טייריס אסאנטה ואושר דוידה. רועי משפתי יפתח בין הקורות ואופק מליקה ככל הנראה נשמר לקראת משחק הליגה הקרוב מול הפועל פתח תקווה. 

במרכז ההגנה יקבל הזדמנות באירופה איתי בן חמו לצד מוחמד עלי קמארה והייטור. בקישור ובהתקפה ישחקו עידו שחר, איתמר נוי, קרווין אנדרדה, חליו וארלה וסייד אבו פרחי כאשר לאזטיץ’ ישחק במערך של 5-4-1. לסיכום, שבעה שינויים ב-11 ביחס להרכב ממשחק העונה מול הפועל באר שבע. 

