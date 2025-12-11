פרץ, דוידה ואסאנטה בספסל: רוטציה במכבי ת"א

מכבי תל אביב תפגוש הערב (חמישי, 19:45) את שטוטגרט במסגרת המחזור השישי של הליגה האירופית. לצהובים כבר אין סיכוי אמיתי להעפיל לשלב הבא ונראה כי ריבוי הפציעות והעומס עושה את שלו, שכן המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, בחר ברוטציה גדולה מאוד למשחק הערב.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, נועם בן הרוש, איתי בן חמו, מוחמד עלי קמארה, הייטור, רוי רביבו, עידו שחר, איתמר נוי, קרווין אנדרדה, חליו וארלה וסייד אבו פרחי.

במרכז הרוטציה, אחרי הפציעות של כריסטיאן בליץ’, איסוף סיסוקו ויון ניקולאסקו, מי שיקבלו מנוחה ולא יפתחו בהרכב הם הקפטן, דור פרץ, טייריס אסאנטה ואושר דוידה. רועי משפתי יפתח בין הקורות ואופק מליקה ככל הנראה נשמר לקראת משחק הליגה הקרוב מול הפועל פתח תקווה.

במרכז ההגנה יקבל הזדמנות באירופה איתי בן חמו לצד מוחמד עלי קמארה והייטור. בקישור ובהתקפה ישחקו עידו שחר, איתמר נוי, קרווין אנדרדה, חליו וארלה וסייד אבו פרחי כאשר לאזטיץ’ ישחק במערך של 5-4-1. לסיכום, שבעה שינויים ב-11 ביחס להרכב ממשחק העונה מול הפועל באר שבע.