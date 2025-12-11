דיווח בדרא"פ: הפועל מעוניינת בפוסו דית'ג'אנה

הפועל תל אביב בדרך לחיזוק? על פי פרסום ב־Soccer Laduma הדרום אפריקאי, קשר הכנף הצעיר של TS גלקסי, פוסו דית'ג'אנה, נכנס לאחרונה לרשימת המועמדים של הפועל תל אביב לקראת חלון ההעברות הקרוב.

דית'ג'אנה, בן 21 בלבד, מושך עניין גובר בישראל בעקבות היכולת המהירה והטכנית שהציג העונה בליגה הדרום אפריקאית.

הדיווח מציין כי הפועל תל אביב עוקבת מקרוב אחר התקדמותו, וכי עם פתיחת החלון בינואר, המועדון עשוי לפנות בקרוב באופן רשמי ל־TS גלקסי בניסיון לקדם עסקה.

במועדון האדום מחפשים חיזוק לקווים הקדמיים, ודית'ג'אנה, שנחשב לאחד הכישרונות הצעירים הבולטים בארצו, עשוי להתאים לפרופיל שההנהלה והצוות המקצועי מחפשים.

העונה כבש השחקן ארבעה שערים ובישל ארבעה נוספים ב-12 הופעות בליגה, כאשר בכל המסגרות תרם שני בישולים נוספים. את הקריירה פתח בקייזר צ'יפס ב-2021 ומשם הגיע לקבוצתו הנוכחית בקיץ 2023.