3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

איך הספורט הישראלי צפוי להתמודד עם הסופה?

החזאי ליאור סודרי ממטאת-טק בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "אם אוהדי מכבי ת"א צריכים ללכת רחובות שלמים עד היכל מנורה אז זה סיפור, יהיה לא פשוט"

|
היכל מנורה מואר בכחול (חברת היכל הספורט)
היכל מנורה מואר בכחול (חברת היכל הספורט)

לאחר שהמשחק בין בני ריינה לבני סכנין נדחה ביומיים במחזור הקודם, מחזור משחקים נוסף בליגת העל יחל בשבת בצל הסופה “ביירון” בתקווה שכל המשחקים יצליחו להתקיים ללא תקלות. ליאור סודרי, חזאי ממטאת-טק, התארח בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ ושפך אור על התחזיות לסוף השבוע.

אתה לא נדרש לאיזה חילוץ או סירה?
”אני נמצא בירושלים ויורד הרבה גשם, אבל הבלגן יותר בראשון או יבנה, ירד שם 150 מילימטר של גשם, בארבע שעות, כמו חודש”.

אני תהיתי מתי זה יגיע, כי חשבו שאולי הגזימו בדבר הזה, אבל טוב שנערכו לאירוע קיצון.
”נכנסנו לשיא עכשיו עד הבוקר, אנחנו נראה עוד מקומות כאלו בגוש דן כנראה, נראה עוד תמונות”.

יש משחק ב-21:00 ביד אליהו, מה אתה יכול להגיד מבחינת האוהדים שיגיעו מהמגרש חנייה לאולם? בגדים להחלפה?
”כן, מה המרחק?”

יש ויש, יש חניון קרוב שזה 100-200 מטר ויש כמה שזה רחובות שלמים.
”אם זה רחובות שלמים אז זה סיפור, רוחות חזקות ואנשים נרטבים, יהיה לא פשוט והשאלה הגדולה זה אם סביב האצטדיון ואיך הניקוז”.

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

זה אולם סגור אז בטח בסדר. מה מבחינת איילון? יעלה על גדותיו?
”בשביל שאיילון יופץ כמו ב-2013 צריך 200 מילימטר סביב תל אביב, לא רק ראשון או יבנה, כרגע ירדו רק 100, לא יודע אם עד הבוקר יירד עוד 100, זה לא מנותק, יש סבירות של 40 אחוז בערך או 30”.

זה הרבה. מחר כדורגל ב-15:00, לאומית, עד אז הסערה מאחורינו?
”כן מאחורינו, אבל השאלה זה איך התשתיות, בעבר היו מבטלים על ימין והשמאל”.

מתי הסערה תחלוף? מה הצפי?
”מחר אחרי 8 בבוקר נישאר רק עם גשמיים מקומיים, אבל באזור הדרומי נראה שיטפונות ובאזור שם יהיה קשה לשחק לדעתי”.

ברעננה יש משחק, בפ”ת וחדרה. בשבת יהיה אפשר?
”כן יהיה אפשר לשחק, אבל חשוב להגיד שבשני נראה מערכת גשם נוספת חזקה”.

