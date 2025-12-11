יום שישי, 12.12.2025 שעה 13:30
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
43%1224-119914דובאי13
36%1172-108414באיירן מינכן14
36%1221-115314פרטיזן בלגרד15
33%1294-120315אנדולו אפס16
33%1342-128715באסקוניה17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

אין כמו בבית: מכבי תל אביב גברה על וילרבאן

בחזרת המרגשת של היורוליג לישראל ולעיני היכל מלא, חניכיו של עודד קטש חגגו עם 84:92 עיקש על הצרפתים. ווקר בלט עם 29 נק', שיא קריירה לסורקין

|
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (שחר גרוס)

כמה שהיא חיכתה לזה. בערב המרגש של חזרת משחקי היורוליג לישראל, מכבי תל אביב נתנה לאוהדיה סיבה לחגוג כשגברה 84:92 על וילרבאן בתום משחק עיקש בין שתי הקבוצות המדורגות בתחתית טבלת המפעל.

מי שהובילו את החבורה של עודד קטש הם לוני ווקר שהתפוצץ עם 29 נקודות והמשיך את הכושר הנהדר שלו, ואליו הצטרף רומן סורקין עם שיא קריירה באירופה עם 26 משלו.

הפתיחה הייתה שייכת לצרפתים, כאשר מי שהוביל אותם היה ננדו דה קולו הוותיק, וההיכל השתתק למראה היתרון 7:14 שלהם. ווקר נכנס טוב למשחק, ובעזרת סורקין וג’ימי קלארק הצהובים חזרו למשחק וסגרו את הרבע הראשון עם 19:21 לזכותם.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון (רועי כפיר)

מספר מהלכים נכונים וטובים של המארחת הקפיצו את ההיכל ואת ההפרש לדו ספרתי, אך וילרבאן חשפה פעם אחר פעם את הבעיות ההגנתיות של מכבי ת”א והצליחה למחוק את כל ההפרש ולרדת להפסקת המחצית בשוויון 47:47.

הרבע השלישי המשיך את הסטטוס קוו, כאשר הוא הלך צמוד ואף קבוצה לא הצליחה לפתח מומנטום ולא אפשרה ליריבתה לברוח. ווקר, כמו לאורך כל התקופה האחרונה, היה שם כדי להיות ספק הנקודות של הצהובים, כאשר מנגד גלין ווטסון ג’וניור השיב. שלשה מכל צד קבעה 65:69 צהוב בירידה לרבע המכריע.

הרבע האחרון נפתח עם נקודות של תומא הרטל שצימקו את הפער, אך מומנטום קטן של המארחת העלה את הפער לתשע וגרם למאמן היריב לקחת פסק זמן, ממנו חניכיו חזרו היטב וצימקו את הפער. היה ניתן לחוש את האוהדים בהיכל נכנסים ללחץ, אך מהלכים נכונים של הצהובים הבטיחו את הניצחון השני ברציפות של הקבוצה במפעל והראשון בבית מזה יותר משנתיים, 84:92.

קלעו למכבי תל אביב: לוני ווקר 29 נקדות ו-9 ריבאונדים,רומן סורקין 26 נק’ ו-7 ריב’, ג’יילן הורד 15 נק’ ו-7 ריב’, איפה לונדברג 9 נק’, תמיר בלאט 6 נק’ ו-5 אסיסטים, ג’ון דיברתולומיאו 3 נק’, ג’ימי קלארק ומרסיו סנטוס 2 נק’ כ”א.

קלעו לוילרבאן: גלין ווטסון ג’וניור 21 נקודות, ננדו דה קולו 16 נק’ ו-7 אסיסטים, אמבאייה נדייה 12 נק’ ו-6 ריבאונדים, תומא הרטל 11 נק’, מלווין אז׳ינסה, זאק סליאס (6 ריב’) ובודיאן מאסה 6 נק’ כ”א, באסטיאן ווטייה 4 נק’ ושאקיל הריסון 2 נק.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)
פייריק פופה (שחר גרוס)פייריק פופה (שחר גרוס)
שמעון מזרחי מתרגש מחזרת היורוליג (רועי כפיר)שמעון מזרחי מתרגש מחזרת היורוליג (רועי כפיר)
דייגו גיאן ראש אגף המבצעים של היורוליג (רועי כפיר)דייגו גיאן ראש אגף המבצעים של היורוליג (רועי כפיר)
ליאל עבדה ואשתו בר בקהל (שחר גרוס)ליאל עבדה ואשתו בר בקהל (שחר גרוס)
אוהדי מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב בטירוף (רועי כפיר)
הגהג'אמפ בול (שחר גרוס)

רבע ראשון: 19:21 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית וילרבאן: ננדו דה קולו, גלין ווטסון ג’וניור, מלווין אז׳ינסה, אמבאייה נדייה ובאסטיאן ווטייה.

דה קולו קלע את נקודות הפתיחה בהיכל לעונת משחקי היורוליג הנוכחית, כאשר מי שרשם את הנקודות הראשונות עבור הצהובים היה לוני ווקר שתפר חמש נקודות רצופות. המארחת החטיאה מספר פעמים ברציפות ואפשרה לצרפתים לרוץ 0:8 לפני שסורקין עצר את המומנטום.

דה קולו המשיך בפתיחה הטובה שלו והעלה את קבוצתו ליתרון 7, 7:14, לפני שהסנטר של הצהובים צימק שוב. ארבע נקודות רצופות של ווקר וקלארק הזעיקו פסק זמן מהמאמן האורח, ובחזרה ממנו סורקין הוסיף שתיים נוספות ויצמק לנקודה בלבד, 15:16. תמיר בלאט עלה מהספסל וישר מסר האלי הופ נהדר להורד שסיים בדאנק והעלה את הצהובים ליתרון. מרסיו סנטוס סיפק אסיסט נהדר לווקר וקלע בעצמו כדי לבסס את יתרונה של מכבי, לא לפני שהצרפתים רשמו נקודות משלהם כדי לסגור את הרבע על 19:21 לזכות הצהובים.

לוני ווקר בפעולה במנורה (רועי כפיר)לוני ווקר בפעולה במנורה (רועי כפיר)
לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)לוני ווקר עולה לזריקה (רועי כפיר)
רומן סורקין עולה לזריקה (רועי כפיר)רומן סורקין עולה לזריקה (רועי כפיר)
גלין ווטסון גגלין ווטסון ג'וניור (שחר גרוס)

רבע שני: 47:47 למכבי תל אביב

איפה לונדברג רשם נקודות ראשונות בהיכל במסגרת היורוליג כשהכניס שתי קליעות עונשין. בלאט ולונדברג החליפו שלשות עם דה קולו והקפיצו את ההיכל. קפטן הצהובים ג’ון דיברתולומיאו תפר שלשה כמו שהוא יודע והעלה את היתרון המקומי לשבע, כאשר התקפה אחרי ווקר השלים מהלך של סל ועבירה, קבע יתרון דו ספרתי והרים את מנורה באוויר.

שתי שלשות של האורחת צימקו את ההפרש ל-10, 32:42, אך סורקין קלע פעמיים מהקו ועלה למאזן דו ספרתי של נקודות, והצטרף בכך לווקר. המארחת הציגה הגנה נרפית ואפשרה ליריבה לצמצם את הפער במה שהוביל את קטש לקחת פסק זמן. המגמה ההגנתית החלשה המשיכה ואפשרה לאורחת למחוק את כל הפער עם הירידה למחצית, 47:47.

נאנדו דה קולו (שחר גרוס)נאנדו דה קולו (שחר גרוס)
גג'יילן הורד מטביע (רועי כפיר)
לוני ווקר בטירוף (רועי כפיר)לוני ווקר בטירוף (רועי כפיר)
גג'יילן הורד חוגג עם סורקין (רועי כפיר)

רבע שלישי: 65:69 למכבי תל אביב

ווקר פתח את החצי השני עם שתי נקודות ועלה ל-20 כלליות, אך ווטסון ג’וניור הגיב מנגד ושמר על השוויון. הקבוצות החליפו סלים הדדיים בדקות הראשונות, אך מי שהיה שם עבור מכבי היה ווקר כמובן שתפר שלשה חשובה במעבר, 55:55. הרבע המשיך ללכת צמוד כאשר הצרפתים אף עלו ליתרון, אך הורד היה שם עם סל חשוב בהתקפה תקועה.

בלאט הרים כדור נהדר לסורקין שסיים בדאנק והקפיץ את הקהל. הצדדים המשיכו בהחלפת הסלים ושלשה בכל צד של הפרקט קבעה 65:69 בירידה אל הרבע המכריע.

תמיר בלאט (רועי כפיר)תמיר בלאט (רועי כפיר)
איפה לונדברג (רועי כפיר)איפה לונדברג (רועי כפיר)
רומן סורקין במאבק בצבע (רועי כפיר)רומן סורקין במאבק בצבע (רועי כפיר)
תומא הרטל עם הכדור (רועי כפיר)תומא הרטל עם הכדור (רועי כפיר)

רבע רביעי: 84:92 למכבי תל אביב

הרטל פתח את הרבע עם נקודות שצימקו לשתיים. הצהובים תפסו מומנטום קטן עם 5 נקודות רצופות משלשה של סורקין ושתיים של הורד. המאמן היריב לקח פסק זמן לאחר נקודות נהדרות של ווקר, 71:80 לצהובים. חמש נקודות רצופות של האורחת הלחיצה את ההיכל ושוב חשפה את הבעיות של מכבי ת”א.

מהלכים נכונים של הצהובים הבטיחו את הניצחון, 84:92, במה שמהווה את הניצחון השני הרצוף של המארחת במפעל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
