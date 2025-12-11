אביו של ענאן חלאילי חשף: תג המחיר של הכוכב

ענאן חלאילי הבקיע צמד נהדר בליגת האלופות השבוע בהפסד 3:2 של אוניון סן ז’ילואז למארסיי. הישראלי מככב בנבחרת המחזור של הצ’מפיונס ובאירופה צופים לו עתיד גדול. אביו של הכישרון, מג’די, עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

אתה בארץ או אירופה?

”כן חזרנו לארץ”.

"https://omny.fm/shows/onesport/11-12/embed?style=cover" allow="autoplay; clipboard-write" width="100%" height="180" frameborder="0" title=" שיחת היום 11.12 - חקירה נגד קבוצה בלאומית, מכבי חוזרת להיכל, והישראלית הבכירה באלופת ארה״ב">

היית בהצגה של הילד, התרגשת?

”כן, האמת שבדרך כלל אני כבר לא מתרגש, אבל הפעם זה יוצא דופן”.

מה עבר עליך?

”אי אפשר לתאר, מאחל לכל הורה לחוות את זה”.

מה עבר עליך בכל זאת, איך קיבלת? היו דמעות?

”לתת את הגול זה הדובדבן, אף אחד לא רואה את העבודה ההגנתית שלו, מארסיי כל הזמן הלכה על גרינווד כי השחקן השני היה מובטל, ענאן לקח כדורים אפילו בתוך ה-5 והציל גולים, השערים זה בונוס והעבודה שהוא עושה, כדורי מפתח, העברת צדדים והוא מפתיע את אבא שלו אפילו”.

ענאן חלאילי חוגג את השער השני (IMAGO)

הוא עשה שינוי, משחקן התקפה, חלוץ, למגן לפעמים,איך זה קרה? איך ראית את השינוי?

”מסתבר שהוא יודע לשחק גם מגן, הוא שחקן מגוון ויכול להיות כנף ומגן, ומאז שהגיע מאמן חדש הוא משתמש בו גם במגן שמאל והוא מגוון”.

מסאי דגו סיפר שהוא ניסה אותו בתפקיד הזה והוא לא אהב את זה, אבל בעצם הוא גרם לו להיות מגוון.

”לא שלא אהב, הוא פשוט יותר אוהב יותר בהתקפה והוא יכול להיות יותר מגוון, אבל הוא חייל, תגיד לו לעמוד בשער והוא יעמוד”.

מה מבחינת ההתקדמות?

”הוא מתקדם יפה, אם יסיים את הקריירה מבחינתי בסן ז’ילואז’, מה רע לנו? מה צריך לבקש יותר מזה? מה שבא ברוך הבא, הלאה יש לו סוכן, הוא עושה את העבודה והוא מוערך, אם יהיה משהו טוב אז יהיה, אין לחץ בינתיים”.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

איזה ליגות אתה חושב שהוא יכול להגיע?

”הוא חולם על ליברפול, משימה בלתי אפשרית, ראית? הוא הוכיח שהוא מסוגל להכל, אני מאחל שיגשים את החלום”.

20 מיליון אירו נכון?

”כן, זה תג המחיר”.

כן, זה זול עכשיו. מה עם הילד השני שלך?

”הוא גם בכיוון, לפעמים צריך יד של אלוהים שתיגע בך כמו ענאן, צריך יכולת, איאד קטן ממנו בשנתיים והוא יכול עוד להתפתח, הוא כישרון והוא יוכיח, אנחנו נפגש ונזכור את זה”.

הוא ישחק במכבי חיפה?

”זה יהיה כבוד אם כן, אני חותם עכשיו שהוא יסיים את הקריירה שם”.

היה כיף לראות את ענאן, הוא נתן הופעה מצוינת והלוואי וימשיך ככה.

”תודה רבה לכם”.