הוארך מעצרם של 5 חשודים בפרשת רימוני העשן

התפתחויות היום (חמישי) בפרשת רימוני העשן שהובילו לביטול הדרבי התל אביבי ולפציעתם של אוהדים ושוטרים: מתוך 25 עצורים בכלל החקירה, בית המשפט האריך היום את מעצרם של חמישה חשודים נוספים עד יום שני. שני קטינים שהיו בין העצורים שוחררו למעצר בית, ואילו שאר החשודים עצורים מובאים כעת בפני בית המשפט.

העדכון הזה מצטרף לגל המעצרים שביצעה היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, אחרי חקירה ממושכת ואיסוף ראיות שהובילו לזיהוי כל המעורבים לכאורה באירועים הקשים שהתרחשו ב-19 באוקטובר 2025 באצטדיון בלומפילד. המשטרה עצרה את החשודים בחשד כי נטלו חלק בשלכת 48 רימוני עשן תקניים של צה״ל לעבר יציעים מלאים בקהל ועבר כוח משטרה שנכח במקום.

על פי החשד, המעורבים פעלו בצורה מאורגנת ושיטתית, בדומה לארגון פלילי: הם נכנסו למתחם כשהם מוסווים בכובעים וצעיפים, הבריחו אמצעי פירוטכניקה וסטו מהקהל לאחר השלכת האמל״ח כדי להקשות על זיהויים. במשטרה מציינים כי רימוני העשן של צה״ל מוגדרים כאמל״ח לכל דבר ועניין, וכוחם להזיק משמעותי.

האירוע הוביל לפציעות רבות: ילד בן 15 שחטף רימון בראשו נותר מדמם בצורה קשה, אחותו בת ה-12 סבלה מקשיי נשימה בעקבות העשן והזדקקה לטיפול רפואי. נוסף על כך, אוהד נכווה בצוואר ושני שוטרים נפגעו, אחד בידו ואחד בעיניו.

נוכח הסכנה המיידית לחיי אדם, מפקד המחוז ניצב חיים סרגרוף קיבל במקום את ההחלטה הדרמטית לבטל את המשחק ולפזר את הקהל. מרבית האוהדים פוזרו בשקט, אך קבוצה קטנה של פורעי חוק בחרה להמשיך להתעמת עם השוטרים מחוץ לאצטדיון.

החקירה שנוהלה בשבועות האחרונים הובילה ל-25 עצורים עד כה, כעת חמישה מהם יישארו במעצר עד יום שני, שני קטינים שוחררו למעצר בית, ושאר החשודים מובאים בזה אחר זה לדיונים בבתי המשפט. במשטרה מציינים כי צפויים מעצרים נוספים בזמן הקרוב וכי כתב אישום מהיר נגד המעורבים כבר נמצא בהכנה.