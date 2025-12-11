יום חמישי, 11.12.2025 שעה 14:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

הוארך מעצרם של 5 חשודים בפרשת רימוני העשן

מעצרם של החשודים שנעצרו בחשד לזריקת רימוני העשן בדרבי הוארך עד יום שני. שני קטינים שוחררו למעצר בית ושאר העצורים מובאים כעת בפני בית המשפט

|
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

התפתחויות היום (חמישי) בפרשת רימוני העשן שהובילו לביטול הדרבי התל אביבי ולפציעתם של אוהדים ושוטרים: מתוך 25 עצורים בכלל החקירה, בית המשפט האריך היום את מעצרם של חמישה חשודים נוספים עד יום שני. שני קטינים שהיו בין העצורים שוחררו למעצר בית, ואילו שאר החשודים עצורים מובאים כעת בפני בית המשפט.

העדכון הזה מצטרף לגל המעצרים שביצעה היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, אחרי חקירה ממושכת ואיסוף ראיות שהובילו לזיהוי כל המעורבים לכאורה באירועים הקשים שהתרחשו ב-19 באוקטובר 2025 באצטדיון בלומפילד. המשטרה עצרה את החשודים בחשד כי נטלו חלק בשלכת 48 רימוני עשן תקניים של צה״ל לעבר יציעים מלאים בקהל ועבר כוח משטרה שנכח במקום.

על פי החשד, המעורבים פעלו בצורה מאורגנת ושיטתית, בדומה לארגון פלילי: הם נכנסו למתחם כשהם מוסווים בכובעים וצעיפים, הבריחו אמצעי פירוטכניקה וסטו מהקהל לאחר השלכת האמל״ח כדי להקשות על זיהויים. במשטרה מציינים כי רימוני העשן של צה״ל מוגדרים כאמל״ח לכל דבר ועניין, וכוחם להזיק משמעותי.

האירוע הוביל לפציעות רבות: ילד בן 15 שחטף רימון בראשו נותר מדמם בצורה קשה, אחותו בת ה-12 סבלה מקשיי נשימה בעקבות העשן והזדקקה לטיפול רפואי. נוסף על כך, אוהד נכווה בצוואר ושני שוטרים נפגעו, אחד בידו ואחד בעיניו.

נוכח הסכנה המיידית לחיי אדם, מפקד המחוז ניצב חיים סרגרוף קיבל במקום את ההחלטה הדרמטית לבטל את המשחק ולפזר את הקהל. מרבית האוהדים פוזרו בשקט, אך קבוצה קטנה של פורעי חוק בחרה להמשיך להתעמת עם השוטרים מחוץ לאצטדיון.

החקירה שנוהלה בשבועות האחרונים הובילה ל-25 עצורים עד כה, כעת חמישה מהם יישארו במעצר עד יום שני, שני קטינים שוחררו למעצר בית, ושאר החשודים מובאים בזה אחר זה לדיונים בבתי המשפט. במשטרה מציינים כי צפויים מעצרים נוספים בזמן הקרוב וכי כתב אישום מהיר נגד המעורבים כבר נמצא בהכנה.

