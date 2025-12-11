בב"ש החליטו: סימנטוב יושאל, אך רק לליגת העל

הפועל באר שבע נערכת לקראת השינויים הצפויים בחלון ההעברות של ינואר. פרט לחיפוש אחרי שחקנים שיגיעו לחלק ההתקפי, במועדון נערכים לדלל את הסגל. די ברור שארנולד גריטה ואור דדיה יעזבו, אך אליהם צפוי להצטרף גם מור סימנטוב.

הקשר שנרכש מהפועל רמת גן בינואר שעבר לא מצליח לפלס את דרכו לקבל דקות משחק בסגל רחב כמו של באר שבע והוא צפוי לצאת בהשאלה בחלון הקרוב. אחריו דולקות כמעט כל קבוצות הליגה הלאומית, אבל רן קוז'וק הטיל וטו על כך וביקש שהוא יושאל רק לקבוצה מליגת העל. "עם כל הכבוד להצעות מהלאומית, המקום של מור הוא רק בליגת העל", אמרו בבאר שבע.

במקביל, בבאר שבע גיששו לגבי קשר ריו אבה, כארם זועבי. הכישרון בן ה-19, שנמכר בעונה שעברה מהפועל ירושלים לריו אבה מהליגה הפורטוגלית הבכירה, לא זוכה לדקות משחק משמעותיות וייתכן שיצא בהשאלה בחלון ההעברות הקרוב.

כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)

מבחינת באר שבע, זועבי משחק בעמדה בה רן קוז'וק רוצה להתחזק, בכנף ימין. בבירת הנגב מחפשים זרים לעמדה זו, אבל אם ולא ימצא זר מתאים, תיתכן האופציה של זועבי. גורם מטעם באר שבע בדק את הסטטוס של השחקן וכעת נמצא במבחן של הצוות המקצועי.

זועבי עבר במספר מחלקות נוער בישראל, כולל מכבי חיפה והפועל ירושלים, שם גם ערך את פריצת הדרך שלו לבוגרים. בעונת 2023/24 הוא כבר השתלב בהרכב הפועל ירושלים, כבש שלושה שערים והציג יכולת בוגרת ביחס לגילו. ההתקדמות המהירה שלו משכה עניין גם מחו"ל. בקיץ 2024 זועבי יצא לחו"ל והצטרף לריו אבה מהליגה הפורטוגלית.