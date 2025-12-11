יום חמישי, 11.12.2025 שעה 12:14
כדורגל ישראלי

שחקן מ.ס באר שבע הורחק עד סוף עונת 2025/26

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל קבע את עונשו של עידו בוכובזה, שחנק והרביץ לחמזי הואשלה, שחקן בני כסייפה, שהורחק בעצמו לשישה משחקים

שופט מוציא כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)
שופט מוציא כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)

לאחר שבועיים של המתנה, הגיעה ההכרעה היום (חמישי) בעניין תיק 130150, שנקשר למשחק ליגה ג' דרום, בין מ.ס באר שבע להפועל בני כסייפה. כזכור, בהתאם לדו"ח השופט, אותו כתב רוני לוין, "שחקן באר שבע קיבל מכה עם מקל עץ לצלעות ולבטן", כשעוד קודם לכן עידו בוכובזה, שחקן באר שבע, עפ"י דו"ח השופט, חנק את חמזי הואשלה, הוריד אותו לרצפה ונתן לו מספר אגרופים לפנים ולראש.

נוכח האירוע המכוער והבלתי ספורטיבי, התקיים אתמול דיון בעניינם של עידו בוכובזה, שחקן מ.ס. באר שבע וחמזי הואשלה, שחקן הפועל בני כסייפה, זאת בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין. לדיון הגיעו לתת עדות: עידו בוכובזה, שחקן באר שבע, סלימאן אזברגה, מנהל קבוצת בני כסייפה, עומאר אל עאסם, מאמן בני כסייפה, אניס אזברגה מבני כסייפה ורוני לוין, שופט המשחק.

נקבע כי עידו בוכובזה, שחקן מ.ס. באר שבע, אשם תחת הסעיפים "פגיעה בשחקן יריב" ו"השתתפות בקטטה" ועל כן הורחק, בפועל, עד ל-30/07/2026, כלומר עד תום עונת 2025/26 הנוכחית. יחד עם זאת, נקבע כי חמזי הואשלה, שחקן הפועל בני כסייפה, אשם תחת הסעיף "השתתפות בקטטה" ועל כן הורחק לשישה משחקים, בפועל, לא כולל הרחקה אוטומטית.

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

ומה לגבי הפועל בני כסייפה, כמועדון, כקבוצה? הדיין, עו"ד נעם ליובין, קבע בהחלטת ביניים: "לאחר ששמעתי את עדות השופט וחזרתו למעשה מעדותו החד משמעית כי רק קהל כסייפה היה זה שחדר אל תחומי כר הדשא, ואי יכולתו לזהות מי הוא אותו קהל אשר פרץ למגרש וגרם להפסקתו.

"הרי שאיני יכול להכריע בשלב זה בעניין הנאשמת 2 (כסייפה) ובוודאי שאיני יכול להכריע בשאלת תוצאת המשחק. לשם כך ולאור עדותו של שופט המשחק על תובע ההתאחדות לשקול העמדתה לדין אף של קבוצת ב"ש. במידה ויחליט כן, יש לזמן את הנאשמת 2 ואת קבוצת ב"ש לדיון בשבוע הבא, בשאלת האחריות של הקבוצות למעשיי אוהדיהם ולסיבה בגינה הופסק המשחק".

