"מגע קסום": ציונים גבוהים ושבחים לאוסקר גלוך

זה היה הלילה של אוסקר גלוך באירופה. אייאקס רשמה את ניצחונה הראשון העונה בליגת האלופות עם 2:4 מרשים על קרבאח, במשחק שבו הקשר הישראלי סיפק צמד ראשון במדי המועדון וצמד ראשון בקריירה במפעל. אחרי כמעט שנתיים ללא שער בצ'מפיונס, גלוך התפוצץ בדיוק ברגע שבו הולנד ואירופה הביטו עליו, והחזיר בענק.

בכלי התקשורת ההולנדיים מהרו להכתיר את האיש המרכזי של הערב. ב־ESPN כתבו כי "גלוך דחף את אייאקס לניצחון", בעוד ש־AD הדגיש ש"הוא ניסה שוב ושוב, חתך משמאל, עבר שחקן ובעט לחיבורים". גם FCUpdate ציין את המפנה שהכניס למשחק: "אייאקס הייתה על הקרשים ואז גלוך הגיע. הוא שינה את האנרגיה והראה בגרות של שחקן ותיק". אפילו מחוץ להולנד היללו אותו, כאשר בספורטסנטר המקסיקני נכתב ש"השער של גלוך השאיר את אייאקס בחיים".

המעניין הוא שגלוך כלל לא אמור היה לפתוח. רק בגלל שראיין בואנדייה איחר לאסיפה המסכמת, המאמן פרד גרים העניש אותו והעניק לגלוך את המקום ב־11. הישראלי, שיכול לשחק כמעט בכל עמדה התקפית, שובץ הפעם באגף ימין, ובכל זאת כבש דווקא ברגל שמאל, החלשה שלו, כל זאת בערב שבו אייאקס העלתה הרכב צעיר במיוחד, כולל שני שחקנים שטרם מלאו להם 17.

אוסקר גלוך מול לאנדרו אנדרדה (IMAGO)

התגובות המחמיאות לא הפסיקו להגיע. ב-Voetbalzone העניקו לגלוך ציון 7.5, בעוד שב-Sofascore הוא זכה בציון מפלצתי של 9.6, הגבוה בפער מכל שחקני המגרש. Flashscore העניק לו 8.6, וגם ב־VI, אחד העיתונים המקצועיים ביותר בהולנד, הוא קיבל 7.5, הציון הגבוה בקבוצה. "המגע שלו קסום", נכתב ב-Voetbal Primeur. "שער יפהפה של שחקן מוכשר מאוד". שחקן העבר מרסיאנו וינק הוסיף: "העמדה הזו פשוט מושלמת עבורו. הוא חתך לאמצע, שלח כדורי עומק וכבש כמו ווינגר טבעי".

עבור גרים, שהיה זה ניצחונו השלישי ברציפות מאז מונה למאמן הזמני, גלוך הפך לקלף מנצח לקראת הקלאסיקו מול פיינורד. "הם קיבלו דחיפה עצומה לקראת המשחק הבא", נכתב ב"טלחרף". גרים עצמו סיכם: "השחקנים שחזרו להרכב הוסיפו אנרגיה, אבל אנחנו חייבים להיות קטלניים יותר. זו רק ההתחלה". ובינתיים, גלוך כבר עם שישה שערים וחמישה בישולים העונה.