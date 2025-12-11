יום חמישי, 11.12.2025 שעה 09:10
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

פטר אגבה מצפה לקבל הזדמנות חוזרת להשתלב

הקשר, שהגיע בקול תרועה רמה ולא זוכה לדקות רבות, מרשים באימונים. במכבי חיפה אמרו: "הוא שחקן טוב ועוד יתרום". חיפושים אחרי קשר 10, נאור יעזוב

|
פטר אגבה (רדאד ג'בארה)
פטר אגבה (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה מרוצים מההחלטה לבטל את האימון שתוכנן להיום (חמישי) בשל מזג האוויר הסוער הצפוי ולקיים אותו מחר, יום שעל פי התכנון המקורי היה צריך להיות יום חופשי.

הקבוצה נהנית מסגל מלא, להוציא את ג'ורג’ה יובאנוביץ', שטרם התאושש מהפציעה באזור גיד האכילס ופדראו, שעד כה גם הוא טרם מתאושש מהפציעה. הבלם חזר להתאמן לסירוגין, דבר שמחזק את ההשערה שהוא לא יהיה כשיר בתקופה שעבדולאי סק ייצא לאליפות אפריקה. אגב, סק ייצא מיד לאחר המשחק בראשון מול ריינה לאליפות ומי שאמור להחליף אותו במשחק המסקרן מול בית"ר ירושלים הוא ליסב עיסאת.

אחד השחקנים שבמכבי חיפה מתרשמים ממנו באימונים ולא זוכה לראות דקות משחק רבות הוא הקשר פטר אגבה, שנאלץ למצוא את עצמו במציאות בה הגיע בקול תרועה ובפועל לא מצליח להשפיע. "אגבה שחקן טוב ועוד יקבל את ההזדמנות שלו. הוא יכול לשחק לצד כל אחד מהקשרים ועוד יתרום", אמרו בקבוצה.

גג'ורג'ה יובאנוביץ'. עדיין פצוע (עמרי שטיין)

מי שיכול כבר לתכנן את צעדיו לקראת עזיבה אפשרית הוא גוני נאור, שהיה הברומטר בקישור בתקופת דייגו פלורס. במקביל, במכבי חיפה יש רצון להתחזק בשני זרים ובמועדון מודים שבימים אלה מנסים, למרות הקושי במציאת קשר זר ברמה גבוהה, לאתר קשר ‘10’ כזה שיחליף את מתיאס נהואל.

