יום חמישי, 11.12.2025 שעה 12:12
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

גלוך: כשאנחנו משחקים כל כך טוב ננצח תמיד

הישראלי שנבחר לאיש המשחק בצ'מפיונס: "האמנו שאפשר לחזור". דיווח - זו קבוצת הפרמייר ליג שכבר מתחרטת שלא צירפה אותו בקיץ: "בדיוק מה שהיה חסר"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך כבש צמד בניצחון 2:4 של אייאקס על קרבאח, נבחר לאיש המשחק וקיבל מחמאות רבות מהתקשורת ההולנדית, אך לא רק. באנגליה מדווחים שבלידס מתחרטים מאוד שלא צירפו הקיץ את הישראלי שהיה מקושר לקבוצתו של מנור סולומון לשעבר.

גלוך אמר אחרי המשחק: “לילה מרגש, אני חושב שמהיום שהגענו לכאן ההכנה הייתה טובה מאוד, ראינו את זה במשחק, שלטנו, הם הובילו בשני שערים, אבל האמנו שאפשר לחזור וזה מה שעשינו. האמנו שאפשר לנצח, יש לנו עוד שני משחקים ואם ננצח בהם אי אפשר לדעת. יש לנו שני משחקים קשים. שיחקנו יחד, לחצנו בלי הכדור וזה היה חשוב. כשאנחנו משחקים כל כך טוב ננצח תמיד”.

“חרטה גדולה בלידס יונייטד: המטרה בקיץ בעלות 15 מיליון ליש״ט כובש צמד מדהים בליגת האלופות”, נכתב בתקשורת בלידס, “גלוך בחר להצטרף לאייאקס ולא ללידס, אף שהיה מקושר בעבר לאלנד רואד. בלידס אולי האמינו שיש להם סיכוי להחתים את גלוך בקיץ, במיוחד כשהוא שיחק בזלצבורג וקיים חיבור בין המועדונים דרך קבוצות רד בול. אך מאז הוא היה מעורב ב-11 שערים ב-22 משחקים במדי אייאקס”.

אוסקר גלוך מאושר אחרי הצמד והניצחון (IMAGO)אוסקר גלוך מאושר אחרי הצמד והניצחון (IMAGO)

“אוסקר גלוך כבש צמד, וללידס נותר להביט בצער. בזמן שאייאקס הודיעה ששילמה סכום התחלתי של פחות מ-13 מיליון ליש״ט, שיכול להגיע ל-15 מיליון בסך הכל, רבים הרגישו שמדובר בגניבה. וכך בדיוק התברר. גלוך היה דמות מרכזית. הכוכב הישראלי כבש את שערו החמישי והשישי העונה עם צמד נהדר בניצחון 2:4”, הוסיפו באנגליה.

“לידס, מנגד, מתקשה בחלק הקדמי וחסרה יצירתיות וקסם. פארקה בחר להתמודד עם כך על ידי בניית קבוצה שלא תלויה בקסם, אלא בכוח פיזי. אבל לפעמים, קסם הוא בדיוק מה שחסר. גלוך היה יכול להיות החתמה חלומית עבור לידס בקיץ. במיוחד במחיר של 15 מיליון ליש״ט בלבד. אך בסופו של דבר, הוא העדיף להצטרף לאחד המועדונים הגדולים באירופה שאינם מהליגות הבכירות, אייאקס”, סיכמו.

