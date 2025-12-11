יום חמישי, 11.12.2025 שעה 12:12
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
513-66אולימפיאקוס1
416-86איינטרכט פרנקפורט2
416-86קלאב ברוז'3
313-96בודה גלימט4
311-26סלביה פראג5
318-56אייאקס6
113-46ויאריאל7
115-46קייראט8

"יותר רצון ממזל, לא הגיע לריאל מדריד להפסיד"

בספרד יצאו מעודדים מהיכולת של הבלאנקוס: "אם זה היה משחקו האחרון של אלונסו, זה לא משום שלא שינה דבר". דאגה ממצבו של אמבפה, בספק גם ליום ראשון

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

ריאל מדריד הייתה עדיפה ממנצ’סטר סיטי ברוב שלבי המשחק, אבל נכנעה לה אמש (רביעי) 2:1 בסנטיאגו ברנבאו. צ’אבי אלונסו לעת עתה לא מפוטר מהמועדון, אם כי נראה שזמנו במועדון לא יתארך יותר מדי, ואין ספק שמעידה נוספת תכניס אותו לסחרור שיהיה קשה לחזור ממנו. בתקשורת הספרדית הביעו אופטימיות חרף התוצאה.

“יותר רצון ממזל. ריאל מדריד, ללא אמבפה, שיפרה את המשחק ואת הגישה, אך זה לא הספיק מול מנצ’סטר סיטי הזהירה”, נכתב ב’אס’, “קשה לקבוע אם ריאל מדריד גוססת. מול סיטי, הרצף השלילי נמשך, אבל במידת מה היא הצליחה לשקם את הדימוי שלה. ללא אמבפה, הפסד מובנה בפני עצמו, ועם שבעה שחקנים נוספים שלא היו זמינים, היא שלטה בקבוצה של פפ גווארדיולה במשך חלק גדול מהמחצית הראשונה, ספגה שני מהלומות כמעט מקריות לפני ההפסקה, ואז לא מצאה לא את הכוח, לא את הרוח ולא את הכדורגל הנדרש למערכה שנייה”.

“צ'אבי אלונסו לא יצא מהמשחק במצב טוב או רע יותר מזה שנכנס אליו. אם בכלל, הוא קיבל מעט חמצן. מושג האמונה העיוורת כבר לא רלוונטי מזמן. גם סיטי לא עזבה את הברנבאו עם הילה של מועמדת לזכייה. היא ניצחה בקצב רגוע, פרט ליציע דוקו, פינת התומכים היחידה בקבוצה שחסרה אנרגיה”, ניתחו.

ב’מארקה’ הוסיפו: “ריאל מדריד נופלת למרות שלא הגיע לה להפסיד, כי הפעם הם רצו, והשחקנים קרסו מותשים כשטורפן שרק לסיום, אבל במקום שבו בימים אחרים חסרה הזיעה, הפעם חסרו חדות ומזל. אם זה היה המשחק האחרון של צ'אבי אלונסו, זה לא משום שלא עשה דבר, הוא שינה את המערך כמה פעמים, אך זה לא הספיק. בין היתר, כי לשחק על ניצחון ללא אמבפה הוא מהלך הרסני. לשאר הסגל אין שערים, גם אם רודריגו חוזר לעצמו”.

אלונסו ורודריגו (IMAGO)אלונסו ורודריגו (IMAGO)

“ההפסד של ריאל מדריד למנצ’סטר סיטי לא היה משחק שמכוונים בו אצבע מאשימה אל צ'אבי אלונסו או קוראים לפיטורים נחפזים. הקבוצה חלשה, שבירה, חולה, אבל היא נפלה כשהיא נלחמת מול יריבה שהייתה טובה יותר ביום הזה, וגם היא לא הבריקה. שתי טעויות אישיות בסיטואציות מאוד ספציפיות (בלינגהאם ורודיגר) עלו ביוקר לריאל מדריד, שסבלה משמונה חסרים, ובראשם אמבפה. הקבוצה התחרתה, אך זה לא הספיק”, נכתב ב’מארקה’.

“למרות המפלה, צ'אבי הרוויח לעצמו זמן. כי ריאל מדריד שלו לא נסוגה, היא התמודדה חזיתית עם האתגר ונשארה במשחק עד השריקה האחרונה. קורטואה הציל, כהרגלו הכרחי, אך הוא לא היה לבד בהגנה על הסמל, גם המאמן עשה זאת. לפחות היה מאמץ, מחויבות ורצון ברור לא להרים ידיים. זה היה לילה של עמידות”, הוסיפו בספרד.

“התוצאה, כמובן, לא מוציאה את המאמן מהזרקור. הקבוצה לא משחקת טוב, והסימנים, באופן כללי, לא מייצרים אופטימיות מיידית. חסרה עקביות, חסרה יציבות, ויש יותר מדי רגעים של שבירות. יותר מדי בעיות עבור ריאל מדריד. לכן אלונסו ממשיך ללכת על חבל דק, אם כי העמידות שהקבוצה הראתה מול סיטי נותנת מעט אוויר לפרויקט”, סיכמו בספרד.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

"אמבפה לא היה כשיר לשחק, ואנחנו עדיין לא יודעים אם הוא יוכל לשחק מול אלאבס. צריך לחכות ולראות", כך אמר צ'אבי אלונסו שלא יכול היה לסמוך על מלך השערים שלו מול סיטי, והחלק הגרוע ביותר עבור המאמן הוא שהוא לא יודע אם יוכל לסמוך עליו גם מול אלאבס. מצבו של הצרפתי מוטל בספק, אם כי זה לא נראה טוב.

אמבפה מתמודד עם אי נוחות בברך שמאל מאז המחצית הראשונה של המשחק מול סלטה ויגו, ולמרות שזה לא נראה חמור, התחושות שלו מאז לא טובות. והמדיניות של ריאל מדריד ברורה: אפס סיכון, במיוחד כשמדובר באמבפה.

מצבת הפצועים של ריאל מדריד היא קריטית. מול אלבס יחסרו דני קרבחאל, טרנט אלכסנדר ארנולד, פרלאן מנדי, אלברו קאררס, פראן גארסיה, דויד אלאבה ואדר מיליטאו בהגנה, כשמצבו של דין האוסן בספק. גם אדוארדו קמאבינגה לא זמין, ואנדריק מורחק בהתקפה. הפציעה של אמבפה עלולה להעלות את מספר החסרים של ריאל מדריד ל-11. אסון של ממש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */