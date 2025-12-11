יום חמישי, 11.12.2025 שעה 08:49
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2196-237320בוסטון סלטיקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
25%2421-223920אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
79%2215-239219דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719 סן אנטוניו ספרס
65%2320-239220מינסוטה טימברוולבס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
35%2410-236320פורטלנד בלייזרס
30%2433-224420סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
14%2597-235521ניו אורלינס פליקנס

הספרס הדיחו את הלייקרס ברבע גמר הגביע

ללא וומבניאמה הפצוע, סן אנטוניו הביכה את דונצ'יץ' ולברון עם 119:132 בלוס אנג'לס ותפגוש בחצי הגמר את אוקלהומה, שהביסה בביתה 89:138 את פיניקס

|
לוקה דונצ'יץ' מאוכזב (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' מאוכזב (רויטרס)

אחרי שאורלנדו מג’יק וניו יורק ניקס הבטיחו את מקומן בשלב רבע הגמר של גביע ה-NBA, הלילה (בין רביעי לחמישי) הוא הגיע לסיומו עם שני משחקים נהדרים. הראשון היה חד צדדי, כשהאלופה, אוקלהומה סיטי ת’אנדר, עמדה בציפיות והביסה 89:138 בביתה את פיניקס סאנס בדרך לחצי גמר, אולם לוס אנג’לס לייקרס הופתעה בביתה ונכנעה 132:119 לסן אנטוניו ספרס נטולת ויקטור וומבניאמה.

לוס אנג’לס לייקרס – סן אנטוניו ספרס 132:119

ללייקרס נוצרה הזדמנות פז להמשיך את המומנטום מניצחון החוץ על פילדלפיה ולהעפיל לחצי הגמר של המפעל בשל פציעתו של ויקטור וומבניאמה, הכוכב הגדול של סן אנטוניו, אך למרות עוד ערב נהדר של לוקה דונצ’יץ’, הספרס היו פשוט גדולים על החבורה מלוס אנג’לס, הובילו עליה כבר ברבע השני ב-18 הפרש ואז לא הסתכלו לאחור. סטפון קסטל הוביל את המנצחת עם 30 נקודות ו-10 ריבאונדים, כשדארון פוקס הוסיף 20 נקודות. בצד השני, לוקה דונצ’יץ’ רשם 35 נקודות ו-8 אסיסטים, מרקוס סמארט קלע 26, בעוד לברון ג’יימס קלע 19 נקודות לצד 15 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. 

אוקלהומה סיטי ת’אנדר – פיניקס סאנס 89:138

מלבד העלייה לחצי הגמר, אוקלהומה רשמה הלילה שיא מועדון של 16 ניצחונות רצופים. מנגד, פיניקס חסרה את כוכבה הגדול, דווין בוקר, בשל פציעה, ואם יחסי הכוחות לא היו שוויוניים עוד לפני כן, אז החיסרון הנ”ל הקשה עוד יותר על הסאנס, שקלעו 89 נקודות בלבד. כבר במחצית הת’אנדר הובילו 48:74, והיה ברור לאן כל העסק הזה הולך. שיי גילג’ס אלכסנדר היה כמובן זה שהוביל עם 28 נקודות, כאשר צ'ט הולמגרן הוסיף 24 נקודות. 16 נקודות של דילון ברוקס לא עזרו מנגד. 

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר מרוצה (רויטרס)
