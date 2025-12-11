אלונסו: אנחנו יודעים שזה יעבור, כי הכל עובר

צ'אבי אלונסו ניתח את ההפסד 2:1 של ריאל מדריד למנצ’סטר סיטי, בניסיון לראות את חצי הכוס המלאה. הוא אהב את הגישה הכללית של השחקנים, הצטער על ההפסד, והדגיש שהקבוצה נמצאת בתהליך התאוששות למרות התוצאות הרעות במשחקים האחרונים.

"המשחק היה מאוד קשוח, עם עליות וירידות. התחלנו מצוין עם השער ועוד מצבים, עשינו את מה שרצינו. אבל כשאתה לא בשיא, הם עלו ליתרון בתוך 10 דקות כמעט בלי מאמץ. המשכנו לנסות, לא ויתרנו למרות כל הקשיים והפציעות. השחקנים נתנו הכל. אני באמת מעריך את הגישה של השחקנים, אבל אנחנו חייבים להמשיך. זו לא תקופה טובה, אנחנו ביקורתיים ודורשים מעצמנו, וצריכים להמשיך לעבוד כי אנחנו מאמינים שזה יעבור. כי הכל עובר".

עליות וירידות: "המטרה שלנו היא להיות עקביים יותר בביצועים שלנו בלי קשר ליריבה. היום זה משחק ליגת האלופות מול יריבה מצוינת, אבל הגיע לנו תיקו או יותר. הקבוצה הייתה מרוכזת, בקצב טוב, ספגנו מעט בחצי השעה הראשונה, ורודריגו הבקיע, הוא היה מצוין. ניסינו עד הרגע האחרון, השחקנים נתנו הכל, ועכשיו צריך להסתכל קדימה".

על הציטוט של פפ לפני המשחק (“שישתין עם שלו”): "יש לי קשר טוב מאוד עם פפ, אנחנו מכירים היטב, הוא ידע מה הוא אומר. אני לא הולך להגיב לדבריו".

פפ גווארדיולה (IMAGO)

קריאות הבוז בסיום: "זה נורמלי לשמוע שריקות בוז, זה לא חדש כאן, זה יכול לקרות כשלא מנצחים בבית. אבל היו גם רגעים שבהם האוהדים תמכו בנו ונתנו לנו אנרגיה. אנחנו מבינים ומקבלים את הבוז בסוף, כי הלחץ כאן מוחלט. אנחנו רוצים להפוך את המצב, גם פיזית וגם מנטלית. הדרך עוד ארוכה, אתם מציירים תמונה אחרת, אבל זו עונה ארוכה ודברים יכולים להשתנות מהר".

הסטטוס האישי שלו: "התוצאות הן מה שהן, הפרשנות שלכם היא עניין אחר. זו לא סיטואציה חדשה עבור הרבה מאמנים, וצריך לחיות איתה, במיוחד בריאל מדריד. אנחנו צריכים להתמודד עם זה בשלווה, באחריות ובביקורת עצמית, אבל בידיעה שדברים יכולים להשתנות. למרות התוצאה, ראיתי דברים חיוביים. אנחנו עדיין במרוץ".

הכניסה של אנדריק: "לאנדריק הייתה השפעה טובה, המשחק היה צריך אנרגיה. דיברנו על המצב שלו אתמול, והוא היה קרוב. זו הייתה חדשות טובות".

החיבוק של רודריגו: "מה שאהבתי היה הביצוע של רודריגו. השער היה תוצאה של הרבה דברים אחרים שהוא עשה היטב".

אלונסו ורודריגו (IMAGO)

אלאבס: "המיקוד שלנו הוא להתחרות בצורה הטובה ביותר, עם איכות פיזית, טכנית ומנטלית. אלאבס היא יריבה קשה בבית, ואנחנו יודעים את זה".

נקודת מפנה? "הזמן יגיד. כרגע התוצאה עדיין כואבת והרגשות עדיין חזקים. היו שלבים ששיחקנו בהם טוב, ובאחרים יש מה לתקן, אבל הרושם הכללי היה חיובי".

מצבו של קיליאן אמבפה: "עדיין מוקדם לומר אם הוא יהיה זמין ליום ראשון. ברור שהוא לא היה כשיר לשחק. אם הוא לא על הדשא, אנחנו מתגעגעים אליו, למרות שהיו לנו מצבים להבקיע את השער השני".